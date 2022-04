Jean-Michel Saive vs Jan-Ove Waldner in 'Wereldrecord'

Foto: Canvas - © VRT 2022

In april 1994 staat Luikenaar Jean-Michel Saive bovenaan de wereldranglijst in het tafeltennis, wanneer hij in de finale van het EK in Birmingham oog in oog komt te staan met zijn grote en ongenaakbare voorbeeld: olympisch- en wereldkampioen Jan-Ove Waldner.

De twee spelen een zinderende finale waarin onze landgenoot laat zien waarom hij en niemand anders op dat moment de beste tafeltennisser ter wereld is.

Maarten toont in deze aflevering wat het blote oog niet kan zien. We vertragen de snelste sport te wereld om de omwentelingen van een pingpongbal te tellen en nemen de tijd om even stil te staan bij de vingervlugge reactiesnelheid van topspelers. Maarten knoeit met het pallet van de Belgische kampioen en leert dat een tafeltennisser ook over uitstekende oren moet beschikken. Ondertussen vliegen de pingpongballen hem zelf om de oren want Jan-Ove Waldner demonstreert zijn beste opslag en Saive toont ons zijn beste return. Met Jean-Michel Saive en Jan-Ove Waldner, prof. Bert Vercnocke (KU Leuven), de Belgische kampioenen Cédric Nuytinck en Lisa Lung, tafeltennister Margot Degraef, sportpsychologe Zara Van De Ven en prof. Frederik Deconinck (Ugent). 'Wereldrecord', maandag 18 april om 21.20 uur op Canvas.