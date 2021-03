'Je hebt schattige oortjes': Nikki en Quincy gaan 'Uit De Kleren'

Wat is er spannender dan op de eerste date meteen 'Uit De Kleren' te gaan en samen tijdens een intiem half uur tussen de lakens te kruipen? Een compliment geven. Althans voor trotse mama Nikki (26 uit Boechout) en ondernemer Quincy (24 uit Beringen).

Verder kleden ook verpleegkundige Dylan (24 uit Grimbergen) & Ibe (21 uit Ieper), die al van kleins af aan in de motorcross is gerold, elkaar uit tot op het ondergoed in 'Uit De Kleren'. En ook onthaalouder Gaëtan (27 uit Ursel) & Disney-fan Jordy (35 uit Zelzate) beginnen hun date waar die normaal gezien eindigt: in bed.

Wanneer de twee de opdracht krijgen om elkaar te complimenteren, lijkt dat toch iets moeilijker dan gedacht: 'Ik ben er echt niet goed in, maar ik kan wel zeggen dat je schattige oortjes hebt', aldus Nikki.

Uit de Kleren op tv

Twee singles kleden elkaar uit tot in hun ondergoed. Aan de hand van opdrachten en vragen via een scherm leren ze elkaar in 30 minuten beter kennen.

