Jasper en Brieuc leerden 60 telefoonnummers en 100 adressen uit het hoofd in de hoop op perfecte vlucht in 'Klopjacht'

De negen overgebleven voortvluchtigen zitten nog steeds verspreid over het land. Jasper en Brieuc hebben hun vlucht tot in de puntjes voorbereid en maken zo gebruik van hun vrienden en vrienden van vrienden.

De contactgegevens daarvan? Die hebben ze vanbuiten geleerd. Brieuc: 'Jasper leert alle telefoonnummers vanbuiten en ik alle adressen.'

De drie mobiele teams zijn ondertussen allemaal onderweg richting Brugge waar Chloé vermoedelijk verstopt zit. Speurder Charlotte: 'Kalm blijven en zoeken!'

Na de actie in Leuven blijven de speurders Katrien en Yves op de hielen zitten. En net nu heeft Yves een afspraak waar hij echt niet omheen kan. Een communiefeest midden in 'Klopjacht'… 'Yves: Mijne zoon doet zijn communie tijdens 'Klopjacht' en we gaan zorgen dat we er aanwezig zijn.'

'Klopjacht', zondag 24 september vanaf 20.00 uur op Play4 en GoPlay.