'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
Dit zijn de eerste afvallers van 'Mijn Restaurant'
Kijkcijfers: dinsdag 25 november 2025

Jani Kazaltzis blikt in 'Kijken en Kijken Kijken' terug op 'Zo Man Zo Vrouw'

vrijdag 28 november 2025
Foto: Play - © Play Media 2025

De archieven worden nog één keer wagenwijd opengegooid in 'Kijken en Kijken Kijken'. Jani duikt in het verleden en blikt terug op 'Zo Man Zo Vrouw' met als hoogtepunt zijn bezoek bij een zeemeermin.

'Toen mocht je nog al die gemene dingen zeggen. Nu zou ik dat niet meer doen, hoor.'


Naast dit iconisch fragment kijkt bekend Vlaanderen ook terug op het muzikale programma 'The Show Must Go On' en herbeleven de broers Wellens hun plezierige of eerder chaotische avonturen in de realityreeks 'Wellens & Wee'.

'Kijken en Kijken Kijken', zaterdag 29 november om 20.00 uur op Play.


Kijken en Kijken Kijken op tv
Zaterdag 29 november 2025 om 20u00  »
Play 4
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Maandag 1 december 2025 om 17u55  »
Play 4
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Woensdag 3 december 2025 om 22u30  »
Play 4
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Vrijdag 5 december 2025 om 18u55  »
Play 4
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Vrijdag 28 november 2025 om 18u55  »
Play 4
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play logo

Wanneer Gandalf ontdekt dat de duistere Sauron zijn zinnen heeft gezet op de verovering van Minas Tirith, reist hij in allerijl naar de versterkte stad af. Hij waarschuwt stadhouder Denethor voor het nakende gevaar en hij wil hem overtuigen de hulp in te roepen van de koning van Rohan en zijn trouwe volgelingen. Daar wil Denethor echter niets van weten. Hij wil zijn macht met niemand delen. Ondertussen worstelt Aragorn met zijn lot als leider. Hij moet de bewoners van Midden-Aarde aanvoeren in de strijd tegen de troepen van Sauron.

'The Lord of the Rings: The Return of the King', film uit 2003 met oa. Elijah Wood, om 20.40 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 15:21
    Flikken Maastricht
    07:30
    Stresskippen
  • 13:00
    Herfstbeelden
    00:40
    Nachtlus
  • 15:44
    Dag Sinterklaas
    07:00
    Kaatje zingt
  • 15:25
    NYPD Blue
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 15:05
    Blind Getrouwd UK
    02:40
    Geen uitzending
  • 15:40
    You're Not You
  • 15:55
    Stargate Atlantis
    10:00
    Geen uitzending
  • 14:40
    The Truth About Christmas
    12:15
    Three Wise Men and a Baby
  • 15:40
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 15:30
    De Tafel van Gert
    13:00
    De Zussen Coorevits
  • 15:15
    Fire Country
    06:35
    Coroner
  • 15:15
    NCIS: Los Angeles
    12:30
    Cobra Kai
  • 15:30
    The Block Australia
    12:50
    The Sky is the Limit
  • 15:25
    Buried in the Backyard
    12:55
    Snapped
  • 15:00
    Herhalingslus
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 15:48
    Roger
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 15:35
    de Chalet, 3 chefs, een feest
    12:30
    Het Weekmenu
  • 15:10
    Hope Street
    06:35
    Death in Paradise
  • 15:50
    Below Deck Sailing Yacht
    12:55
    Storage Wars
  • 15:55
    NPO Radio 5 Evergreen Top 1000
    13:00
    NOS Journaal
  • 15:45
    Wordt aangekondigd
    13:00
    NOS Journaal
  • 15:55
    Rudi het racevarken
    12:35
    Peperbollen