Jani Kazaltzis blikt in 'Kijken en Kijken Kijken' terug op 'Zo Man Zo Vrouw'

De archieven worden nog één keer wagenwijd opengegooid in 'Kijken en Kijken Kijken'. Jani duikt in het verleden en blikt terug op 'Zo Man Zo Vrouw' met als hoogtepunt zijn bezoek bij een zeemeermin.

'Toen mocht je nog al die gemene dingen zeggen. Nu zou ik dat niet meer doen, hoor.'

Naast dit iconisch fragment kijkt bekend Vlaanderen ook terug op het muzikale programma 'The Show Must Go On' en herbeleven de broers Wellens hun plezierige of eerder chaotische avonturen in de realityreeks 'Wellens & Wee'.

'Kijken en Kijken Kijken', zaterdag 29 november om 20.00 uur op Play.