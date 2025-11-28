Jani Kazaltzis blikt in 'Kijken en Kijken Kijken' terug op 'Zo Man Zo Vrouw'

De archieven worden nog één keer wagenwijd opengegooid in 'Kijken en Kijken Kijken'. Jani duikt in het verleden en blikt terug op 'Zo Man Zo Vrouw' met als hoogtepunt zijn bezoek bij een zeemeermin.
'Toen mocht je nog al die gemene dingen zeggen. Nu zou ik dat niet meer doen, hoor.'
Naast dit iconisch fragment kijkt bekend Vlaanderen ook terug op het muzikale programma 'The Show Must Go On' en herbeleven de broers Wellens hun plezierige of eerder chaotische avonturen in de realityreeks 'Wellens & Wee'.
'Kijken en Kijken Kijken', zaterdag 29 november om 20.00 uur op Play.
Kijken en Kijken Kijken op tv
Zaterdag 29 november 2025 om 20u00 »
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Maandag 1 december 2025 om 17u55 »
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Woensdag 3 december 2025 om 22u30 »
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Vrijdag 5 december 2025 om 18u55 »
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Vrijdag 28 november 2025 om 18u55 »
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.