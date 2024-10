Jani & James krijgen hoog bezoek in het hondenpension

Foto: Play4 - © Play Media 2024

In de zesde en laatste aflevering van 'Jani & James doen-het-zelf' stappen de boezemvrienden nog één keer in hun opvallende camper en rijden ze richting Temse. Daar nemen ze voor enkele dagen het hondenpension van Femke over.

Met heel veel passie is Femke 7 op 7 bezig om de hondjes een zo goed mogelijke tijd te laten beleven. Van lange wandelingen maken en de viervoeters een verfrissende douche geven, tot samen naar de 101 Dalmatiërs kijken en ze een relaxerende hot stone massage geven.

En alsof de stress bij de heren nog niet groot genoeg is, krijgen ze een heel speciale gast over de vloer. Ellen Callebout heeft de weg gevonden naar het hondenpension om haar trouwe viervoeter Leo eens goed in de watten te laten leggen. 'En ik wou ook wel eens een vrije middag', bekent ze. Jani & James zijn eerst heel enthousiast, maar dat enthousiasme maakt al snel plaats voor een portie extra stress: 'In nul seconden was ik aan het zweten. Als er iets met de hond van Ellen en Gert gebeurt, dan krijgen wij niet één, maar een leger advocaten voor onze neus. Onze carrière, gedaan!' 'Jani & James doen-het-zelf', woensdag 9 oktober om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.