'Jani & James doen-het-zelf' op school: 'Ik denk dat ik naar het ziekenhuis moet'

Na de hoevecamping, de thuiszorg en de kringloopwinkel trekken Jani & James richting een lagere school in Schoten. Daar nemen ze de taak over van schooldirectrice Nancy.

James amuseert zich kostelijk met de sproeikraan, tot ongenoegen van Jani. Als Jani de waterstraal probeert te ontwijken, smakt hij hard tegen de grond. En ook een bord moet er aan geloven. Hoewel James uitbarst in het lachen, lijkt Jani er toch niet helemaal gerust op te zijn: "Ik heb mijn rug keihard pijn gedaan. Ik moet naar het ziekenhuis denk ik". Al denkt James toch vooral dat het een excuus is om de afwas te ontlopen.

Ze ontvangen 's ochtends de ouders en kindjes aan de schoolpoort, geven rekenles in het derde leerjaar en helpen een handje in de keuken van de school. Dat laatste begint alvast heel plezant, maar eindigt met brokken.

Jani & James doen-het-zelf op tv

Jani & James moeten vroeg uit de veren, want deze keer nemen ze de rol van directrice Nancy over op de lagere school. Ze helpen onder andere mee in de keuken, geven rekenles in het derde leerjaar en organiseren een groot slaapfeest op school.

Jani & James moeten vroeg uit de veren, want deze keer nemen ze de rol van directrice Nancy over op de lagere school. Ze helpen onder andere mee in de keuken, geven rekenles in het derde leerjaar en organiseren een groot slaapfeest op school.

Jani & James moeten vroeg uit de veren, want deze keer nemen ze de rol van directrice Nancy over op de lagere school. Ze helpen onder andere mee in de keuken, geven rekenles in het derde leerjaar en organiseren een groot slaapfeest op school.

Jani en James hebben allebei een bloeiende carrière, maar stel dat ze niet in de media waren terechtgekomen? Met hun camper trekken ze heel Vlaanderen rond om verschillende banen over te nemen.