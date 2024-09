Jani & James doen-het-zelf in de kringloopwinkel

Jani en James doen het deze keer zelf in een kringloopwinkel. Ze gaan op schattenjacht in een tweedehandswinkel in Sint-Niklaas waar ze voor enkele dagen de job overnemen van teamleider Veerle en winkelverantwoordelijke Svitlana.

Als Jani en James horen dat er zo’n 420 mensen werken in de winkel, moeten ze toch even slikken. 'De mensen zijn voor ons het belangrijkste, niet de producten', vertelt Veerle. 'We willen mensen helpen die problemen hebben om aan werk te geraken, door hen bij ons een betaalde job aan te bieden'. De opbrengst van de verkochte spullen gaat niet naar een extern goed doel, maar wel naar de werknemers die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. En James heeft tijdens het nakijken van de gezelschapspellen al meteen een openhartig gesprek met Afdi, een alleenstaande vader van vier die werkt in de kringloopwinkel en zo'n steuntje in de rug zeker kan gebruiken. ​

Jani heeft het dan weer vooral lastig om niet afgeleid te raken. Tijdens de rondleiding die ze krijgen van Svitlana kan hij zich moeilijk in bedwang houden om niet tussen de kledingrekken te gaan rondneuzen, tot grote frustratie van James. En de heren proberen ook zélf hun duit in het zakje te doen. Met hun opmerkelijke camper gaan ze thuis heel wat spullen ophalen om te verkopen in hun zelfgemaakte'JJ Corner'.

