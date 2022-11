Jamie-Lee Six trakteert Francesco Planckaert op een verrassend etentje na verloren weddenschap in 'BV Darts'

Vandaag kruisen Hans van Alphen, Elke Clijsters, Tourist LeMC, Jamie-Lee Six, Maksim Stojanac en Francesco Planckaert opnieuw de pijlen in de BV League van 'BV Darts'. Maar voordat de BV Darters aan 'de oche' gaan staan, heeft Jamie-Lee Six een schuld af te lossen.

Tijdens een eerdere match ging ze een weddenschap aan met Francesco Planckaert en dat komt er haar nu duur te staan. Jamie-Lee moet Francesco op een etentje trakteren. Francesco komt echter bedrogen uit…



Tijdens de tweede matchday van de BV League halen 'The final six' alles uit de kast om elkaar te verpletteren en zo te klimmen in de ranking. Die wordt door een aantal verrassende en spannende matches flink door elkaar geschud. Welke BV’s scoren de ene leg na de andere en slagen erin naar de top van de ranking te stijgen? En welke twee BV Darters belanden in de gevarenzone en zullen een pijltje moeten bijsteken? 'BV Darts', donderdag 10 november om 21.35 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.