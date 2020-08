James Cooke doet 'Het Rad' op volle toeren draaien

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Voor James Cooke terug aan boord van de Evanna stapt voor een nieuw seizoen van 'Gert Late Night', mag hij een nieuwe week van 'Het Rad' openen als letterzetter.

Hij gaat helemaal op in zijn rol van letterzetter én onthult een bijzonder geheim: wat doet hij elke dag tot 3 maal toe?

Dinsdag draait oud-wielrenner Johan Museeuw de bordjes. De Leeuw van Vlaanderen heeft goede benen, en die komen hem als letterzetter goed van pas. In één van de puzzels horen we welke internationale ster een fan is van Johan. Op woensdag drukt Stefaan Degand zijn stempel op 'Het Rad'. 'Het Rad' is, net als het leven, onvoorspelbaar, maar Stefaan zorgt hierbij voor de overtreffende trap. Boksen? Een wachtstoel meebrengen? Alles kan voor Stefaan. We komen van hem te weten hoe hij in zijn jonge jaren kon ontsnappen aan een overval met een mes.

De laatste letterzetter van de week is de sympathieke Brugse chocolatier Dominique Persoone. Tijdens één van de puzzels komen we te weten welke ervaring hij ooit opdeed in de categorie 'naakt op het werk'.

Leutige letterzetters, én fantastische prijzen in deze nieuwe Radweek, maar gaat dat zo gegeerde zwembad in de laatste week van 'Het Rad' eindelijk de deur uit? Of gaan de kandidaten vooral met Mispoezen naar huis? Je ziet het van maandag tot donderdag om 21.35 uur bij VIER.

Viktor, Maya en Etienne hopen morgen fantastische prijzen te winnen.

Viktor is 20 jaar, komt uit Sint-Truiden en studeert vastgoed. Hij geraakte ooit een tand kwijt tijdens een skireis - nu ja na een apres-ski, maar is zeker niet op zijn mondje gevallen. In de aflevering van maandag steekt hij alvast een tandje bij.



Maya is 22 jaar en woont in Molenbeek-Wersbeek. Ze werkt als accountant. Ze is momenteel op zoek naar een eigen huis en hoopt met 'Het Rad' 'al wat uitzet te winnen'. Haar vader deed 30 jaar geleden mee aan 'Het Rad van Fortuin' en Maya wil het beter doen dan hem.

Etienne komt uit Edegem en is met zijn 66 jaar de ouderdomsdeken van deze aflevering. Hij is met pensioen, maar is elke dag met iets leuks bezig. Hij geeft voetbaltraining aan de jeugd van de Joodse gemeenschap, speelt samen met zoon Djembe en doet aan straatanimatie.

'Het Rad', van maandag tot donderdag om 21.30 uur op VIER.