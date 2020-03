Italiaanse passie en 'Sweet Soulmates' in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

The game is on! De eerste twee duo's in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' hebben afgelopen week hun best gedaan om Sergio Herman, Marcelo Ballardin en de andere duo's te overtuigen van hun kookkunsten in hun 'eetkamerrestaurant'.

Deze week is het aan de volgende twee duo’s om in de potten te roeren in hun eigen keuken.

Pino (59) en Claudia (30) uit Genk, de 'Siciliaanse connectie'

Aflevering 3 op dinsdag 10 maart

Voor het derde diner in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' worden de gasten verwacht in het gezellige, Limburgse Genk. Het is de beurt aan vader Pino en dochter Claudia. Pino is geboren en getogen in Limburg nadat zijn ouders vanuit Italië naar België emigreerden om te komen werken in de mijnen. Samen met zijn vrouw heeft hij 2 kinderen, onder wie zijn dochter Claudia die muzikale opvoeding geeft in het Junior Atlas College te Genk. Onder het mom 'wat je zelf doet, doe je meestal beter' gaan ze nooit Italiaans eten op restaurant. Stiekem is het altijd al een droom geweest van Pino om een eigen zaak op te richten. Misschien kan dit programma de eerste stap in die richting worden.

Vader en dochter bereiden dinsdagavond een authentiek Italiaans driegangenmenu. Uiteraard staat er ook pasta op het menu en dat zorgt voor wat verwarring bij het dekken van de tafel. 'Waarom heb ik een mes nodig bij het hoofdgerecht?', vraagt Claudia zich af. 'Voor als iemand zijn pasta wil snijden', antwoordt papa Pino. Maar dat is niet naar de zin van zijn dochter: 'Ik protesteer: niemand gaat zijn pasta snijden!'. En zo zal geschieden. Als naam kiezen ze voor 'Pinocchio'. Een subtiele verwijzing naar het favoriete sprookje van papa Pino, maar natuurlijk ook naar zijn naam. En een Pinocchio-beeldje zorgt voor extra stress. Of het diner een sprookje of een nachtmerrie wordt, valt nog af te wachten.

Mira (31) en Anne-Sophie (34) uit Oostende en Overmere, 'Sweet Soulmates'

Aflevering 4 op donderdag 12 maart

Na de Siciliaanse connectie Pino en Claudia is het donderdagavond de beurt aan zoetekauwen Mira en Anne-Sophie in Oostende. Anne-Sophie is eigenares van een benzinestation, Mira werkt als projectmanager. Beiden zijn erg perfectionistisch. De boezemvriendinnen kennen elkaar al 10 jaar en hebben een grote passie voor desserts. Hun droom is om samen iets te doen in de horeca en ze hopen dat het programma daar de ideale springplank voor is.

Het zijn twee vurige powerladies met dezelfde passie voor lekker eten en koken, maar vooral voor zoet. Desserts zijn hun grote passie, dat moet dan ook het pronkstuk van de avond worden. Want 'Een dessert gaat recht naar het hart'. Er worden ook langoustines geserveerd, een favoriet product van Sergio. De dames ontvangen iedereen in hun eetkamerrestaurant 'Vuur'. Hier staan licht, warmte en hun vurige vriendschap centraal. Ze willen de chefs van hun sokken blazen en dromen van een perfecte avond. Maar gaat hen dat ook lukken of neemt de stress de bovenhand? Stoten ze Deborah en Jasmina van de eerste plaats of eindigen ze onder Dries en Charlotte? Het wordt sowieso een avond vol emoties…

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', dinsdag 10 en donderdag 12 maart om 20.35 uur op VTM.