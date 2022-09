Is Laura Tesoro de boeven te slim af in 'Het Jachtseizoen'?

Vanavond slaan geslepen acteurs Guga Bal en Chris Van Espen op de vlucht in Het Jachtseizoen. De boeven belanden in het bruisende Gent waar ze hopen een gratis bootritje te scoren.

Een plan dat jagers Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop al snel in de gaten hebben. Laura bedenkt een meesterzet om de vluchters een stapje voor te zijn en probeert haar spionnen zo efficiënt mogelijk in te zetten. 'Laat Chris en Guga vooral niet op jullie bootje!', klinkt het tijdens een telefoon met het bootjesverhuurbedrijf. Maar haar plan dreigt al snel in het water te vallen…

'Het Jachtseizoen', donderdag 8 september om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.