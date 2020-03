Instagirls en kotgenoten in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Na de Turkse toets van Ayse en Lorenzo is het deze week de beurt aan twee nieuwe duo's in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. Hiervoor gaan Sergio Herman, Marcelo Ballardin en de overige duo's langs in Oostende en Antwerpen.





'Instagirls' Charlot (37) en Charlotte (29) uit Oostende

De vriendinnen Charlot en Charlotte willen bewijzen dat gezonde voeding ook culinair kan zijn. Dit programma komt op het juiste moment in hun leven en ze zijn allebei volledig klaar om hun passie naar een hoger niveau te tillen. De naamgenoten ontvangen iedereen in 'Cea', wat verwijst naar de zee met de C van hun beider voornamen.

Als voorgerecht serveren de dames risotto van quinoa met bospaddenstoelen en aspergetips. Quinoa staat echter niet hoog aangeschreven bij Sergio Herman. Wanneer hij met Marcelo Ballardin het menu ontdekt, is hij dan ook zeer eerlijk:

'Ik ben dat zo, zo beu, quinoa', zucht hij.

Marcello blijft positief: 'Maar is wél gezond!'

'Ja, gezond, ja… Ik vind het eigenlijk niet te vreten.'

'You gonna have to eat it!'

En zo zal inderdaad geschieden. Het valt dan ook af te wachten of Charlot en Charlotte Sergio én de andere gasten kunnen overtuigen dat quinoa wél smakelijk kan zijn…

'Culinaire Kotgenoten' Sebastian (23) en Simon (23) uit Antwerpen

De jongste deelnemers uit 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' zijn de twee vrienden Simon en Sebastian (Seb voor de vrienden). Simon is afkomstig uit Gent en woont voorlopig op kot in Antwerpen, waar drie jaar geleden ook Seb woonde. Het is daar dat ze iedereen ontvangen in de kelderruimte die ze omdopen tot 'Robuust'. Eén ding is duidelijk: de twee culinaire kotgenoten willen geen kotfood maken, maar gaan voor Vlaamse klassiekers met een eigenzinnige toets.

Als hoofdgerecht staat 'zwervende vis' op het menu en daar hebben sterrenchefs Marcelo Ballardin en Sergio Herman nog nooit van gehoord:

'Die naam alleen al… Het kan Antwerpse subtiliteit zijn, maar het kan ook Antwerpse bluf zijn.'

Tot eenieders verbazing, weet medekandidaat en amateurvisser Dominique wél wat het betekent.

Ook met hun 'Dame Blanche Nouvelle' nemen Seb en Simon een risico:

'Jesus Christ ! ‘t Is te hopen dat ze dat niet gaan verneuken, want Dame Blanche is zó lekker. Ik hou m’n hart vast met dit menu. Het kan mega verrassend zijn, maar het kan ook fenomenaal mislukken', aldus een nieuwsgierige Sergio Herman.

Hopelijk slagen Seb en Simon in hun opzet om Vlaamse klassiekers naar de next level te brengen.

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', dinsdag 24 en donderdag 26 maart om 20.35 uur bij VTM.