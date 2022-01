Inbrekers dumpen auto vol speeksel in 'Pech Onderweg'

In 'Pech Onderweg' op maandagavond om 21.35 uur bij VTM 2 gaat de kijker opnieuw op stap met de wegenwachters die elke dag chauffeurs uit de nood helpen. Deze keer wordt pechverhelper Anthony geconfronteerd met een wel heel vreemde situatie: een man belt hem op met het vermoeden dat in zijn auto is ingebroken, met als resultaat een platte batterij en een rommelige auto vol vingerafdrukken, speeksel en een natte achterbank...