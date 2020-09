In oktober op Streamz en Streamz+

Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media

Deze 'action-packed' serie, gebaseerd op een idee van de legendarische Bruce Lee, belooft een tweede seizoen waarin alle registers worden opengetrokken.

'Warrior' Sz. 2

Vanaf 3 oktober, elke zaterdag een nieuwe aflevering in Streamz en Streamz+.

Zet je schrap voor beenbrekende gevechten, uitmuntend gechoreografeerde showdowns en brutale knokpartijen. In dit grimmige tweede seizoen bereikt de oorlog tussen de verschillende Tongs (georganiseerde Chinese misdaadfamilies) een hoogtepunt.

Synopsis

Ah Sahm bevindt zich terug bij de Hop Wei. Hij brengt zijn avonden door in de gevechtsput van Barbary Coast, waar hij de confrontatie aangaat met een anti-Chinese groepering.

'The Undoing' Sz. 1

Vanaf 26 oktober, elke maandag een nieuwe aflevering in Streamz en Streamz+.

Deze mini-serie van HBO werd geschreven door David E. Kelley (verantwoordelijk voor het succes van 'Big Little Lies') en geregisseerd door Susanne Bier (van 'The Night Manager'). Grace Fraser (vertolkt door Nicole Kidman) is een succesvolle therapeut die in harmonie samenleeft met haar echtgenoot Jonathan (Hugh Grant) en hun zoon Noah. Grace lijkt het perfecte leventje te leiden, tot een gewelddadige gebeurtenis, een vermiste wederhelft en andere mysterieuze gebeurtenissen roet in het eten gooien.

Synopsis

Een gewelddadig sterfgeval, een verdwenen echtgenoot en kettingreactie aan verschrikkelijke gebeurtenissen zetten het leven van therapeut Grace Fraser en haar gezin op stelten.

'Bootcamp' Sz. 1

Vanaf 1 oktober doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

TAGMAG selecteerde 6 bevriende duo’s, elk top in hun sport. Gedurende tien afleveringen worden de bevriende duo’s aan stevige challenges onderworpen door niemand minder dan ex-Special Forces Stijn Swijns. Denk aan waterproeven aan Fort Napoleon in Oostende, een zware fietstocht van 105 km naar de Koppenberg in Oudenaarde en een Ninja Warrior parcour. Zowel fysiek als psychologisch worden de deelnemers zwaar op de proef gesteld. Af en toe lopen de emoties dan ook hoog op. Maar de duo’s gaan stuk voor stuk tot het uiterste om zich te kronen tot winnaar van 'Bootcamp'.

Synopsis

6 bevriende duo's, elk top in hun sport, gaan 10 afleveringen lang de zwaarste sportieve uitdagingen aan. Wie wordt de winnaar van 'Bootcamp'?

'Zoey’s Extraordinary Playlist' Sz. 1

Vanaf 1 oktober doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Maak kennis met Zoey! Zoey heeft een bijzondere gave: ze kan de gedachten van andere mensen horen. Handig, denk je. Maar er zit een addertje onder het gras: ze hoort die gedachten namelijk steeds als uit de kluiten gewassen musical- en dansnummers. Niet altijd leuk voor haar, maar wel leuk voor jou als kijker. 'Zoey's Extraordinary Playlist' is een frisse, zeemzoete, kleurrijke opgewekte romantische en tragikomische reeks die je helemaal inpakt met een heerlijke levensvreugde.

Synopsis

Een jonge vrouw ontdekt dat ze de diepste gedachten van de mensen rond haar kan horen als liedjes en musicalnummers.

'Vagrant Queen' Sz. 1

Vanaf 1 oktober doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Scifi-fans, houd je vast aan de ringen van Saturnus, want er is weer een intergalactische topreeks gearriveerd waar jullie van zullen smullen. 'Vagrant Queen' volgt een jonge, voormalige koningin die het heelal afschuimt om uit de klauwen te blijven van een meute schurken die haar willen elimineren en ondertussen ook wilde avonturen beleeft. Kleurrijk entertainment boordevol actie, vreemde personages en verrassende werelden. Eentje waar je je geen seconde mee verveelt.

Synopsis

Ooit was ze een jonge koningin. Nu is Elida een verstoten wees die het helaal afschuimt om uit de klauwen te blijven van hogere machten die haar bloedlijn proberen uitroeien.

'On Death Row' Sz. 1

Vanaf 15 oktober doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Een drama van Spaanse makelij. De reeks neemt ons terug mee naar 1994 en belicht de zaak rond Pablo Ibar, die zestien jaar in de VS in de dodencel vertoefde voor de moord op een nachtclubeigenaar en twee danseressen. Ideaal kijkmateriaal voor de liefhebbers van rechtbank- en gevangenisdrama’s, maar ook een must see voor fans van waargebeurde misdaadverhalen. Kruip samen met topacteur Miguel Ángel Silvestre in een krappe, muffe cel voor een vierdelig drama van de bovenste plank.

Synopsis

Pablo Ibar wordt opgepakt voor een gruwelijke moord. Hij beweert dat hij onschuldig is en geen enkel bewijs wijst naar hem. Toch belandt hij in een dodencel.

'How To With John Wilson' seizoen 1

Vanaf 24 oktober, elke zaterdag een nieuwe aflevering in Streamz en Streamz+.

John Wilson is een documentairemaker, maar ook een nogal angstige New Yorker. In deze zesdelige reportagereeks begeeft hij zich in de New Yorkse straten, ontpopt hij tot een zelfverklaarde socioloog om de levens van zijn stadsgenoten vast te leggen en ondertussen probeert hij zijn medemens advies te geven over alledaagse thema’s. Een eerlijke, verrassende en charmante docuserie met een eigenzinnige hoek af. Met John Wilson de staat optrekken is een odyssee die je van de ene onverwachte situatie naar de andere brengt.

Synopsis

Een angstige New Yorker probeert alledaags advies te geven terwijl hij worstelt met zijn eigen persoonlijke problemen.

'Shadowplay' Sz. 1

Vanaf 30 oktober, elke vrijdag twee nieuwe afleveringen in Streamz en Streamz+.

Een historische serie met een cast die doet duizelen. Taylor Kitsch, Nina Hoss, Michael C. Hall, Logan Marshall-Green, Tuppence Middleton en Sebastian Koch zijn maar enkele van de grote internationale namen die meespelen in deze prestigieuze reeks. Kitsch speelt een Amerikaanse agent die in 1946 naar Berlijn wordt gestuurd om er een politiemacht op te bouwen, zodat ordehandhaving kan terugkeren in de Duitse hoofdstad. Knap gemaakte tv die doet denken aan series als 'Babylon Berlin'.

Synopsis

Max McLaughlin is een Amerikaanse politieagent die in Berlijn arriveert. Zijn taak: een politiemacht opzetten die de orde in de stad kan handhaven.

'Bad Boys for Life'

Vanaf 24 oktober doorlopend beschikbaar in Streamz+.

Next level Hollywood shit! Adil El Arbi en Bilall Fallah, het meest luidruchtige regisseursduo van de Lage Landen, scheerden zeer hoge toppen met hun film 'Bad Boys for Life'. 'Patser' was een voorproefje van hun kunnen, ‘the real deal’ is deze derde film in de immens populaire 'Bad Boys'-franchise. Niemand minder dan Will Smith en Martin Lawrence werden hun beste maatjes in LA en zonder schroom dropten ze deze Hollywoodvedettes in het gekende El Arbi- en Fallah-wereldje: vuilbekkerij, schietpartijen, hyperactieve montage, visuele spielerei en loeiharde actie. De film werd een globale blockbuster en bracht meer dan 400 miljoen dollar in het laadje.

Synopsis

Ongewild moeten Mike Lowrey en Marcus Burnett in actie komen als een gewelddadige seriemoordenaar Mike boven aan zijn dodenlijst zet.

'Official Secrets'

Vanaf 20 oktober doorlopend beschikbaar in Streamz+.

Keira Knightley kruipt voor deze spannende politieke thriller, genre 'All the President's Men', in de huid van Katherine Gun, een medewerkster van de Britse inlichtingendienst GCHQ. Zij ontdekt in 2003 dat er achter de schermen onfrisse zaakjes hebben plaatsgevonden om de leden van de VN-veiligheidsraad zover te krijgen om in te stemmen tot een invasie van Irak. In gewetensnood besluit ze de informatie te lekken naar de pers. Gebaseerd op waargebeurde feiten en geregisseerd door Gavin Hood ('Totsi').

Synopsis

In 2003 laat Katherine Gun een geheime memo van de Amerikaanse NSA lekken. Door deze actie belandt ze vervolgens op alle voorpagina's en hebben de autoriteiten het op haar gemunt.

'Judy'

Vanaf 3 oktober doorlopend beschikbaar in Streamz+.

Oscar Beste Actrice Renée Zellweger. De topactrice die vooral furore maakte met haar vertolking van Bridget Jones speelt in 'Judy' nog eens de pannen van het dak. Ze geeft op fenomenale wijze gestalte aan de legendarische musicalster Judy Garland. Deze biopic blikt op haast sprookjesachtige wijze terug naar enkele sleutelmomenten in het leven van Garland, met als vertrekpunt het jaar 1968. Dat is het jaar dat Garland - ondertussen verslaafd aan drank en drugs, met een concertenreeks in Londen een finale act breidt aan haar carrière.

Synopsis

De legendarische actrice Judy Garland zakt af naar Londen voor een reeks optredens. Maar haar fysieke en mentale gezondheid spelen haar parten.

'Cats'

Vanaf 9 oktober doorlopend beschikbaar in Streamz+.

Miauwkes! Wie is er niet ooit afgezakt naar het bruisende Londen om daar de wereldberoemde musical van Andrew Lloyd Webber live mee te maken? Wel, die trip met de Eurostar kan je jezelf besparen, want binnenkort krioelt het van de katten in je woonkamer. Revolutionaire technologie, musicalmaestro Tom Hooper ('Les Misérables') en een duizelingwekkende cast – Jennifer Hudson, Idris Elba, Taylor Swift, James Corden, Ian McKellen – toveren de musical 'Cats' op je scherm.

Synopsis

Op de speciaalste avond van het jaar, waarop de 'Jellicle'-katten hun bal vieren, zal een van hen door Old Deuteronomy worden uitverkoren om opnieuw te worden geboren.



