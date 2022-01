In 'De Vuilste Jobs VIPS' duikt Klaasje Meijer een stinkende kelder vol spinnen in

Vanavond in 'De Vuilste Jobs VIPS' bij VTM GO krijgt Klaasje Meijer een spoedcursus leidingen ontstoppen van David, alias 'De Rioolkrak'.

Nietsvermoedend wordt ze voor dag en dauw opgehaald door David en zijn sidekick Siv. In Ekeren zorgt een kapotte afvoerleiding ervoor dat de kelder van een appartementsgebouw volledig onder vuil badwater komt te staan. Klaasje vliegt er meteen in en kruipt de stinkende loopgraven in om de afvoerleiding te herstellen, onder het toeziend oog van David, Siv en heel veel spinnen...

'De Vuilste Jobs VIPS', dinsdag 25 januari om 22.45 uur bij VTM GO.