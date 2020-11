'Ik Vertrek uit Vlaanderen': verandert Spaanse droom van familie Rombaut in financiële kater?

'Ik Vertrek uit Vlaanderen': verandert Spaanse droom van familie Rombaut in financiŽle kater?

'Ik Vertrek uit Vlaanderen' werd vorige week gevolgd door 373.000 kijkers - 235.000 voor de aflevering op dinsdag en nog eens 138.000 voor de herhaling (live+uitgesteld).

Dinsdag reizen de VTM 2-kijkers mee met de familie Rombaut naar Spanje. Danny (50) en Nancy (49) hebben al 10 jaar een pastazaak in Geraardsbergen, maar die moet nu plaats maken voor B&B 'Casa Flora' aan de Costa del Sol. Gill (18), de zoon van Nancy, verhuist niet mee en maakt z’n studies af in België.

De verhuis naar Spanje komt er niet zomaar. De werkdruk werd Nancy vorig jaar teveel: ze belandde in een burn-out. Die dreef de relatie van het koppel zo op de spits dat Danny en Nancy bijna beslisten er een punt achter te zetten. 'Voor Danny was de zaak op een bepaald moment belangrijker geworden dan mij', vertelt Nancy. Maar dan kwam het B&B-idee bovendrijven. Vooral voor Nancy een manier om het burn-out-hoofdstuk in België af te sluiten. En Danny? Die volgt zijn vrouwtje naar de zon: 'Ik had echt geen oren naar de problemen van Nancy. Ik was te veeleisend en het was nooit goed genoeg maar ik heb eruit geleerd. Dit is Nancy haar droom en ik volg haar daarin.'

2096 km ten zuiden van Geraardsbergen verloor het koppel hun hart aan 'Casa Flora'. 'Het was écht liefde op het eerste gezicht. We waren echt alletwee verkocht', vertellen Nancy en Danny. Maar Casa Flora heeft ook een stevig prijskaartje. Met de verkoop van hun huis in België kunnen Danny en Nancy de helft van de aankoopsom betalen. Voor de andere helft rekenen ze op een snelle verkoop van hun pastazaak, al wil het duo daar niet op wachten. '50% van de aankoopprijs wordt nu betaald, de andere helft ten laatste eind september 2020. Als we de 2de helft niet betalen tegen die tijd, zijn we de reeds betaalde helft ook kwijt. En de verbouwingen tot slot zijn ook niet gratis', vertelt Danny.

En dan valt in België het lockdown-verdict: alle horeca moet dicht, dus ook de pastazaak. Ook Spanje gaat niet veel later op slot. Ondertussen blijven de kosten van de verbouwingen oplopen. Het spaarpotje raakt leeg en er zijn geen inkomsten. 'We zijn aan het verbouwen in Spanje, de zaak in België is nog niet verkocht en nu moeten we zelfs sluiten. Het kan niet erger zijn. Ik ben echt in paniek. Wie gaat er nu nog een zaak kopen? Niemand hé. En alles hangt af van die verkoop', vertelt Danny. De onzekerheid is slopend. Wordt de familie Rombaut verplicht om terug te keren naar het leventje dat ze zo graag achter zich wilden laten?

