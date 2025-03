Iedereen zoekt zijn weg in 'Wildlife'

Foto: VRT 1 - © VRT 2025

In 'Wildlife' gaat Dieter Coppens met acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid op buitenlands avontuur. In Thailand gaan ze samen als vrijwilligers aan de slag in een reservaat waar wilde dieren in nood opgevangen worden.

Iedereen is op zoek naar zijn plaatsje in het reservaat en in de groep. Tia en Stan hebben het nog moeilijk met deze aanpassing en worstelen zwaar met hun problematiek. De groep moet gaan werken op een bananenplantage en zoekt verfrissing in de lokale rivier.

'Wildlife', maandag 17 maart om 20.40 uur op VRT 1.