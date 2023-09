Huwelijksreis zorgt voor eerste openhartige gesprekken in 'Blind Getrouwd'

In de vierde aflevering van 'Blind Getrouwd' op maandag 25 september vertrekken de vier koppels op huwelijksreis naar het Griekse eiland Rhodos.

Dé ideale plek om een week lang te ontstressen in de zon, te genieten van elkaar en voor het eerst - als je de camera’s wegdenkt dan toch - even ongedwongen onder hun tweetjes te zijn. De eerste openhartige gesprekken zijn dan ook niet veraf.

7 dagen op 7, 24 uur op 24, op reis gaan met iemand die je nog maar net kent. Weinigen doen het de 'Blind Getrouwd'-deelnemers na. Voor Brecht is de huwelijksreis alvast geen straf: 'Dit is een van de mooiste momenten van mijn leven, heb ik de indruk. Al die dingen die ik nu allemaal meemaak, heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dat zijn endorfines in mij die loskomen, ik kan daar niet meer tegen… Ik kan niet meer stoppen met lachen', vertelt hij al op de eerste avond tegen zijn Jolien. Even later heeft het kersverse stel het zelfs al over kinderen: 'Als je dat op een normale date doet, lopen de mannen gillend weg, maar echt gillend. Het voelde veilig om dat in deze setting te doen, want een man die geen kinderwens heeft, stond op mijn lijstje no go’s.'

's Ochtends gaat het er wat luchtiger aan toe. De koppels krijgen ontbijt aan huis, en tot Brechts grote vreugde kan de ontbijtmand drijven op het water. Hij kent de truken van de foor: als Jolien ontbijt wil, zal ze eerst het zwembad in moeten.

Fleur en Alexander wagen zich elk aan een eerste keer: Alexander kruipt voor het eerst een paard op, voor een heerlijk ritje aan de Egeïsche Zee, en Fleur stemt ermee in om te gaan rotsklimmen. Een serieuze beproeving voor haar, gezien haar hoogtevrees. Maar ook voor Alexander wordt het een test. Slaagt hij erin zijn echtgenote te ondersteunen?

Emma en Emile doen een kookworkshop. Ze letten maar beter goed op, want als ze verder gaan met elkaar, zullen ze later nog vaak samen in de keuken staan. Op het menu: 'Moussaka with fun'.

Naast genieten van elkaar, gaan Isabelle en Matthieu onder andere rondtouren met de jeep. Een mens leer je pas écht kennen in de wagen, zeggen ze soms. Benieuwd of dat ook geldt voor deze kersverse newlyweds.

'Blind Getrouwd', maandag 25 september om 20.35 uur bij VTM.