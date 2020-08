'Huizenjagers Vakantiehuizen' verkent de Vlaamse Ardennen

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Makelaars Alexander, Roxanne en Pieter trekken een week lang – van maandag 17 augustus t.e.m. donderdag 20 augustus - met de mobilhome naar de Vlaamse Ardennen, een prachtige, glooiende streek gelegen onderaan in Oost-Vlaanderen.

Daar moeten ze onder andere op zoek naar een speciale vakantiewoning. Het koppel Ellen en Ewout wil graag een kinderboerderij én een B&B openen. Het vakantiegevoel moet dus absoluut aanwezig zijn en er kan maar beter voldoende plek zijn, want hun 'huisdieren' nemen ze alvast mee…

Makelaars

Alexander – Deze stoere wereldreiziger met tattoos en een gitaar bij de hand maakte enkele maanden geleden de carrièreswitch van manager van een fitnesscentrum naar het vastgoed. Als hij iets doet, dan gaat hij er volledig voor. Hij is nog maar 33 jaar maar heeft de levenservaring van een man van 80.

Roxanne – De ravissante Roxanne heeft een hart voor huizen en de Vlaamse Ardennen. Ze werkte twee jaar als architecte. Maar aangezien ze het sociaal contact wat miste, koos ze voor de overstap naar het vastgoed. Dankzij haar architecturale achtergrond heeft ze oog om panden met een minimale ingreep verkoopbaar te maken.

Pieter – En dan is er nog de enorm gedreven 'mister ambitious' Pieter. Hij begon als leerkracht Lichamelijke Opvoeding in het onderwijs , werd een succesvolle tankstationmanager en mag zich nu zaakvoerder noemen van verschillende Century 21-kantoren. Dat hij ambitieus is en houdt van een uitdaging, is zeker.

Aflevering 1 op maandag 17 augustus

Anne en Lander houden van hun eigen streek. Daarom willen ze er nu nog een tweede verblijf om zelf en met hun (buitenlandse) vrienden te kunnen genieten. Momenteel hebben ze genoeg werk in hun eigen huis, dus zoeken ze iets dat instapklaar is. En dat liefst op max 30 min. van Kluisbergen. Budget: 285.000 euro.

Aflevering 2 op dinsdag 18 augustus

Sammy en Miek oefenen samen met hun twee zoontjes Jorre en Sten hun grootste passie uit: reizen. Ze gaan steeds op zoek naar speciale en unieke plekken om met de kinderen heen te gaan. Nu willen ze ook een toffe en unieke plek waar ze regelmatig op vakantie kunnen en kunnen verhuren wanneer ze er zelf niet zijn. De makelaars mogen hun creatieve kant laten zien, zolang het maar een mooi uitzicht heeft en er plaats is voor een kampvuur. Budget: 180.000 euro.

Aflevering 3 op woensdag 19 augustus

Ellen en Ewout zoeken een woonst om te gaan samenwonen met een écht vakantiegevoel. Ze willen graag later een B&B en kinderboerderij opstarten in hun eigen woonst. Er moet dan ook nu al genoeg plaats zijn, want hun vele dieren nemen ze alvast mee. En aangezien Ellen bijna afstudeert als dierenarts, mag er ook plaats zijn voor haar toekomstige praktijk. Budget: 450.000 euro.

Aflevering 4 op donderdag 20 augustus

Wereldburgers Johan en Marielou trokken enkele jaren geleden naar Guadeloupe. Omdat ze graag naar België op vakantie komen, zoeken ze een mooi gelegen verblijf in de Vlaamse Ardennen. Budget: 230.000 euro.

'Huizenjagers Vakantiehuizen', telkens van maandag t.e.m. donderdag om 20.35 uur op VIER.