'Huizenjagers' speuren Ardennen af op zoek naar vakantiehuizen

Vakantiehuizen in eigen land blijven populair, en dat merken ook de drie kersverse makelaars van deze week. Sophie, Vanessa en Peter nemen het tegen elkaar op en gaan op zoek naar de beste staycation-pareltjes van de Ardennen.

Krijgen we net als vorige week een recordscore of hebben de makelaars hun handen vol met de vele eisen van hun potentiële kopers?

Makelaars

Sophie Luypaert is naast makelaar ook lifecoach, en gebruikt die kennis ook bij het begeleiden van haar klanten. Sophie is oorspronkelijk Franstalig, maar leerde Nederlands voor de vader van haar kind. De Brusselse is het niet gewoon om op huizenjacht te gaan in de Ardennen, maar ziet dit vooral als een opportuniteit om haar grenzen te verleggen.

Vanessa Spiessens en haar man zijn jaren geleden verliefd geworden op de Ardennen. Op haar 32e verhuisden ze naar Rendeux, niet zo ver van La Roche, en daar hebben ze samen een nieuw leven opgebouwd. Nu ze 11 jaar ervaring heeft in de vastgoedsector, heeft ze heel de Ardennen al afgespeurd. Vanessa haalt enorm veel voldoening uit het feit dat ze mensen kan helpen met de zoektocht naar hun droomwoning.

Voor Peter Van Zummeren ​ is het niet de eerste keer dat hij meedoet aan 'Huizenjagers'. In een vorig seizoen deed hij al eens mee als makelaar, en ging toen lopen met de overwinning. Vanessa en Sophie zijn dus gewaarschuwd. Peter heeft een eigen familiekantoor, want zowel zijn vrouw als dochter zitten mee in het immobureau. Peter is stapelzot van de Ardennen en kent de regio als zijn broekzak.

Kopers

Aflevering 1: Wim & Katrien – Op zoek naar rust en stilte

​Wim en Katrien zijn op zoek naar een toevluchtsoord in de Ardennen om het drukke en lawaaierige Gent te ontvluchten. Ze dromen ervan om een huisje te hebben in de Ardense bossen waaruit ze kunnen vertrekken voor een rondrit met de motor of oldtimer.

Aflevering 2: Kristel & Els – Vakantiehuisje met genoeg plaats voor drie honden

​Kristel is op zoek naar een vakantiehuisje waar haar kinderen en kleinkinderen op vakantie kunnen komen. Voor een budget van €350.000 wil ze haar droomvakantiehuis op de kop tikken, dat zowel Ardense authenticiteit uitstraalt, maar terwijl ook moderne comfort biedt. Voor Kristel is het belangrijk dat ze het huis kan verhuren als vakantiehuisje als zij er niet is.

Aflevering 3: Chris & Johnny – Huis aan het water

​Chris en Johnny zijn op zoek naar rust en stilte om geregeld te kunnen ontsnappen aan het drukke leven in Vlaanderen. Chris doet af en toe aan suppen, en wil dus graag een meertje aan het huis. Voor hun ideale vakantiewoning hebben ze een budget van €270.000 bij elkaar gespaard.

Aflevering 4: Corinne & Emily – Hondvriendelijke woning

​Corinne heeft naast haar goede vriendin ook 'Huizenjagers' ingeschakeld voor de zoektocht naar een vakantiewoning in de Ardennen. Haar ideale woning mag gerust afgelegen liggen, zodat ze ten volle kan genieten van de Ardense rust. Hoe authentieker hoe beter, want ze zou graag de meubels van haar overleden grootvader erin zetten. ​

'Huizenjagers Ardennen', van maandag tot vrijdag op Play4 en vanaf maandag integraal op GoPlay.