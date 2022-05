'Huis Gemaakt': de emmertjes lopen over... Wie wint de kamerprijs?

De drie 'Huis Gemaakt'-koppels leveren deze week een ware uitputtingsslag in de moeilijkste ruimte van hun verbouwing: de badkamer. Elektriciteit, leidingen, afvoeren, tegels: alles komt samen en dat doet op donderdag 12 mei de emmertjes overlopen.

De drie Huis Gemaakt-koppels leveren deze week een ware uitputtingsslag in de moeilijkste ruimte van hun verbouwing: de badkamer. Elektriciteit, leidingen, afvoeren, tegels: alles komt samen en dat doet op donderdag 12 mei de emmertjes overlopen. Zo erg zelfs dat de koppels in Beringen en Boortmeerbeek er (even) de brui aan geven. Geraken de badkamers op tijd klaar voor het bezoek van juryleden Cerina, Hadisa en Gert? En komt er overal stromend water uit de kranen? De jury heeft aan het einde van de aflevering alweer één kamerprijs ter waarde van 2.000 euro extra verbouwbudget uit te delen.

Omdat de verbouwers wel wat hulp kunnen gebruiken heeft Dina Tersago een cadeautje geregeld: een klusjesman die uit de hemel komt gevallen. Die zal hen gedurende één dag helpen met de taakjes die ze het liefst uit handen geven. En dat blijkt een waar godsgeschenk te zijn. “Het chique is: hij weet gewoon wát hij doet. En het mooiste van allemaal: hij doet dat ook zélf!”, glundert Younes.

In Beringen moeten authentieke Marokkaanse tegels de eyecatcher van de badkamer worden. Younes geeft zijn ogen de kost tijdens het bezoek van vakman Bart en is nadien overtuigd dat hij de lavabo helemaal zelf kan plaatsen. Maar de bevestigingsplaatjes stevig in de muur aanbrengen loopt niet van een leien dakje en veroorzaakt een pittige discussie met Eline. Met een duidelijke “ik heb geen zin meer, trek uw plan” verlaat Eline de werf…

Ook in Boortmeerbeek bijten Alexia & Emiel hun tanden stuk op de badkamer. Het koppel is laat op de avond nog steeds bezig met het betegelen van de muren en dat blijkt één grote relatietest te zijn. De laatste loodjes leiden dan ook tot korte lontjes. “Kutbadkamer!”, roept Emiel het uit. En dan moet de volgende hindernis nog komen: het aanbrengen van het toilet tegen de muur.

Anaïs & Cedric willen zichzelf overtreffen met een gewaagde jungle badkamer. Een tekort aan hoekprofielen voor hun tegels zorgde echter voor serieuze vertraging in de planning. Op deadlinedag is er dan ook nog heel wat werk te doen. En terwijl de tijd genadeloos wegtikt loert er alweer een nieuw probleem om de hoek. De keien die het koppel rond hun bad wil leggen zijn te klein en vallen een voor een door de roostergaatjes…

Zo erg zelfs dat de koppels in Beringen en Boortmeerbeek er (even) de brui aan geven. Geraken de badkamers op tijd klaar voor het bezoek van juryleden Cerina, Hadisa en Gert? En komt er overal stromend water uit de kranen? De jury heeft aan het einde van de aflevering alweer één kamerprijs ter waarde van 2.000 euro extra verbouwbudget uit te delen.

Omdat de verbouwers wel wat hulp kunnen gebruiken heeft Dina Tersago een cadeautje geregeld: een klusjesman die uit de hemel komt gevallen. Die zal hen gedurende één dag helpen met de taakjes die ze het liefst uit handen geven. En dat blijkt een waar godsgeschenk te zijn. “Het chique is: hij weet gewoon wát hij doet. En het mooiste van allemaal: hij doet dat ook zélf!”, glundert Younes.

In Beringen moeten authentieke Marokkaanse tegels de eyecatcher van de badkamer worden. Younes geeft zijn ogen de kost tijdens het bezoek van vakman Bart en is nadien overtuigd dat hij de lavabo helemaal zelf kan plaatsen. Maar de bevestigingsplaatjes stevig in de muur aanbrengen loopt niet van een leien dakje en veroorzaakt een pittige discussie met Eline. Met een duidelijke “ik heb geen zin meer, trek uw plan” verlaat Eline de werf…

Ook in Boortmeerbeek bijten Alexia & Emiel hun tanden stuk op de badkamer. Het koppel is laat op de avond nog steeds bezig met het betegelen van de muren en dat blijkt één grote relatietest te zijn. De laatste loodjes leiden dan ook tot korte lontjes. “Kutbadkamer!”, roept Emiel het uit. En dan moet de volgende hindernis nog komen: het aanbrengen van het toilet tegen de muur.

Anaïs & Cedric willen zichzelf overtreffen met een gewaagde jungle badkamer. Een tekort aan hoekprofielen voor hun tegels zorgde echter voor serieuze vertraging in de planning. Op deadlinedag is er dan ook nog heel wat werk te doen. En terwijl de tijd genadeloos wegtikt loert er alweer een nieuw probleem om de hoek. De keien die het koppel rond hun bad wil leggen zijn te klein en vallen een voor een door de roostergaatjes…

'Huis Gemaakt', donderdag 12 mei om 20.35 uur bij VTM én op VTM GO!