'Huis Gemaakt': Cerina moet tussenkomen in Antwerpen

De zes 'Huis Gemaakt'-koppels zijn gestart met de afbraakwerken in hun pand. En met de eerste grote werken steken meteen ook de eerste spanningen op. Vooral in Antwerpen lijken de maquettes van beide koppels moeilijk verenigbaar.

Anaïs & Cedric dromen van een keuken op zolder en Lien & Melvin plannen daar hun master bedroom. Na een pittige discussie geraakt de knoop op donderdag 14 april maar niet doorgehakt en dus komt aannemer en jurylid Cerina dat in hun plaats doen. 'Niemand van jullie wil een toegeving doen? Dan ga ik het moeten doen vrees ik', klinkt het kordaat. Met het besluit van Cerina worden de plannen van één koppel alleszins helemaal overhoop gegooid…

Over de keuken in Beringen zijn Eline & Younes en Melanie & Didier het wél alle vier eens. Dat moet één grote lichtshow worden tot in de nok van het pand. De vrouwen pakken de eerste verdieping aan, terwijl de mannen het keukenplafond tot puin herleiden. Eline verwelkomt haar dochtertje Lena op de werf, die komt kijken naar wat misschien wel haar nieuwe thuis wordt. Ook in Boortmeerbeek gaat het er stevig aan toe en moet het plafond in de slaapkamer eraan geloven. Al snel wordt duidelijk dat de aanpak van de brute en onbevreesde Alexia & Emiel hemel en aarde verschilt met die van de voorzichtige en bedachtzame Ines & Sebastien.

De deadline van de ruwbouwwerken nadert en daarna moeten de koppels meteen aan de slaapkamers beginnen. Om hen daarop voor te bereiden trommelen Dina en werfleider Johny hen op voor een stoomcursus bouwtechnieken. 'Afbreken is één ding, maar jullie moeten alles ook terug opbouwen', steekt Dina van wal. 'Dus krijgen jullie een spoedcursus verbouwtechnieken. Op het einde van de dag kunnen jullie vloerverwarming leggen, gipsplaten zetten en vloeren.' Johny heeft voor de koppels een bedrieglijk eenvoudige proef verzonnen die snel duidelijk maakt hoe handig ze zijn met hout, elektriciteit en gipsplaten…

'Huis Gemaakt', donderdag 14 april om 20.35 uur bij VTM.