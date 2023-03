Hommeles bij Raphaël in 'Boer zkt Vrouw': Jolyn vertrekt zelf en Raphaël stuurt Katrijn huiswaarts

In de vijfde aflevering van 'Boer zkt Vrouw' op zondagavond 19 maart, pakten kandidates Katrijn en Jolyn hun koffers op de manege van RaphaŽl. Een ruzie ontstond nadat een samenloop van omstandigheden zorgde voor jaloezie, Jasha de nacht in de caravan van de hoefsmid doorbracht en vooral: dat Jasha daarover loog.

Dat er eigenlijk niets is gebeurd tussen de twee, werd daardoor van de kaart geveegd.

De gebeurtenissen lieten duidelijk emotionele sporen na bij Jolyn, en zij besloot al snel om zelf op te stappen, ook al besefte ze dat ze misschien te vroeg conclusies had getrokken: 'Ik vertrek, ik ga niet meer van gedacht veranderen. Het is inderdaad misschien gebaseerd op een misvatting, het kan goed zijn dat er niets gebeurd is, maar ik wil mij niet meer openstellen nu. Het is gedaan. Ondanks dat ik Raphaël een hele leuke kerel vond, zegt mijn buikgevoel nu: het is OK geweest, ik ga me opnieuw afsluiten. En daarmee is mijn muurtje weer opgetrokken.'

Nadat ze besefte dat ze misschien wat te hard van stapel was gelopen, stond ook Katrijn ervoor open om te kijken waar het eventueel nog naartoe kan gaan, als ook Raphaël met een propere lei wou beginnen. Maar hij kreeg de gebeurtenissen niet van zich afgeschud en besloot enkel met Jasha verder te gaan. 'Ik had het graag volledig anders gezien, want ik had mijn keuze nog niet gemaakt. Maar na deze situatie heb ik gedacht: nu moet je even aan jezelf denken Raphaël, ga gewoon op je gevoel af. En mijn gevoel zegt Jasha.'