'Home and Away': week 6 (2021) – PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 8 februari 2021 - aflevering 7317

Colby staat voor een dilemma wat betreft Bella. John geeft goede raad aan Nikau. Ari vraagt Tane om hem en de rest van de familie met rust te laten.

Dinsdag 9 februari 2021 - aflevering 7318

Maggie probeert het goed te maken. Door de zorgen om Bella groeien Colby en Mackenzie weer dichter naar elkaar toe. Ari keert Mackenzie de rug toe.

Woensdag 10 februari 2021 - aflevering 7319

Maggie is verbaasd over enkele beslissingen die Marco neemt. Ziggy en Ben zien de dingen eindelijk weer wat rooskleuriger in. Leah begint zich stilaan opnieuw open te stellen voor de mensen rondom haar.

Donderdag 11 februari 2021 - aflevering 7320

Het gaat goed tussen Leah en Justin; het leven lijkt hen weer toe te lachen. Maggie hoopt dat Marco Summer Bay voorgoed zal verlaten. Jasmine en Tori hebben veel steun aan elkaar.

Vrijdag 12 februari 2021 - aflevering 7321

Maggie probeert met Ben te praten, maar krijgt het deksel op de neus. Leah maakt vorderingen en dat ontgaat ook Justin niet. Jasmine krijgt onverwacht bezoek.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.50 uur op VTM 2.

