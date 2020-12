'Home and Away': week 52 (2020) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 21 december 2020 - aflevering 7283

Alex heeft nieuws voor Willow dat hun leven danig op zijn kop zou kunnen zetten. Justin raakt van slag door een nieuw spoor in de verdwijningszaak van Leah. Roo en Maggie zien hoe moeilijk Colby het heeft en besluiten hem en Bella te helpen.

Dinsdag 22 december 2020 - aflevering 7284

Willow neemt een verrassende beslissing. Terwijl Tori geconfronteerd wordt met de uitdagingen van een alleenstaande moeder, zit Justin in zak en as door de verdwijning van Leah. Ziggy probeert hem zo goed mogelijk bij te staan. Mackenzie mist Colby.

Woensdag 23 december 2020 - aflevering 7285

De groeiende vriendschap tussen Marilyn en Ari laat John niet onberoerd. Mackenzie probeert zich te focussen op de toekomst.

Donderdag 24 december 2020 - aflevering 7286

Roo geniet van de laatste dagen vakantie. De Parata's kunnen niet anders meer dan hun trots opzij te zetten. De blind date van Mackenzie verloopt niet volgens de verwachtingen. De grootste angst van John wordt werkelijkheid.

Vrijdag 25 december 2020 - aflevering 7287

De Parata's gaan op zoek naar een verblijfplaats, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Het huwelijk van Marilyn en John staat op de helling. Bella probeert zich open te stellen tijdens de therapiesessie. Maar zal ze niet te veel informatie prijsgeven?

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.50 uur op VTM 2.

