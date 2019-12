'Home and Away': week 52 (2019) - PREVIEW

Foto: Vitaya - © DPG Media 2019

In Summer Bay staat wel elke dag iets te gebeuren. Vreugde en geluk, kommer en kwel. In het Australische kuststadje ligt het allemaal soms erg dicht bij mekaar. En die dagelijkse portie wil je niet missen. Dit is de preview van de gebeurtenissen voor volgende week.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 23 december 2019 - aflevering 7073

Ziggy doet een schokkende ontdekking. Maggie gaat de confrontatie aan met Simone en Brody. Mason wil Raffy helpen, maar drijft het te ver.



Dinsdag 24 december 2019 - aflevering 7074

Raffy bedenkt zich wat betreft het idee van Mason voor haar project. De vonk lijkt over te springen tussen Leah en Justin. Marilyn krijgt slecht nieuws over Jett.



Woensdag 25 december 2019 - aflevering 7075

De verslaving van Dean loopt uit de hand. Marilyn maakt zich zorgen om Jett.



Donderdag 26 december 2019

Home and Away Christmas Specials



Vrijdag 27 december 2019

Home and Away Christmas Specials

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.