'Home and Away': week 51 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 20 december 2021 - aflevering 7494

Bella is het beu dat Chloe alle vrije tijd van Nikau in beslag neemt. Ze vraagt Ryder om tijd met Chloe door te brengen zodat zij en Nikau wat qualitytime kunnen hebben, maar wanneer hij in eerste instantie weigert, komt het tot een aanvaring tussen Bella en Chloe. Susie gebruikt haar charmes om John volledig in te palmen. Martha blijft Alf en Roo verantwoordelijk houden voor de verdwijning van Kieran. Alf wil de problemen aanpakken, maar lijkt daarmee meer kwaad dan goed te doen.

Dinsdag 21 december 2021 - aflevering 7495

Ziggy heeft medelijden met Dean en probeert toenadering te zoeken, maar hij blokt haar volledig af en vraagt haar om hem met rust te laten. Irene en Marilyn proberen in te praten op Martha, die helemaal over haar toeren is en beweert dat ze door Roo en Alf gevangengehouden werd. Bella lucht haar hart bij Nikau. Dean is verrast door de terugkeer van Willow.

Woensdag 22 december 2021 - aflevering 7496

In tegenstelling tot Dean zijn Irene en Marilyn ontzettend blij om Willow te zien. Bella loopt Willow tegen het lijf in de Diner en het komt tot een verhitte discussie tussen beiden. Dean probeert Bella te kalmeren en geeft Willow de kans om haar verhaal te doen. Roo en Alf maken zich steeds meer zorgen om Martha, die zich vreemd blijft gedragen. Is Kieran werkelijk naar Summer Bay teruggekeerd of beeldt Martha haar dit in?

Donderdag 23 december 2021 - aflevering 7497

Ziggy en Tane genieten van hun tijd samen. Mac en Ari keren als tortelduifjes terug naar Summer Bay, maar een onverwacht bezoek van Mia en de daaropvolgende reactie van Ari zorgen ervoor dat Mac zich meteen weer het vijfde wiel aan de wagen voelt.

Vrijdag 24 december 2021 - aflevering 7498

Dean en Willow proberen de draad van hun vriendschap weer op te pakken. Dean krijgt een verrassing van formaat. Martha is het beu dat Alf en Roo haar voortdurend in de gaten houden. Roo gaat op zoek naar het dagboek van haar moeder en doet een schokkende ontdekking.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!