'Home and Away': week 51 (2020) - PREVIEW

Maandag 14 december 2020 - aflevering 7278

Dean staat Ziggy bij terwijl ze afscheid neemt van Mason. Bella is blij dat ze eindelijk het ziekenhuis mag verlaten. Jasmine eist antwoorden van Colby.

Dinsdag 15 december 2020 - aflevering 7279

De Stewarts bereiden zich voor op een belangrijke dag voor Ryder. Komt het geheim van de Parata's per ongeluk aan het licht door toedoen van Dean en Marilyn? Een plan van Jade keert zich tegen haar.

Woensdag 16 december 2020 - aflevering 7280

Het is een speciale dag voor Alf en Martha. Slagen Nik en Ryder erin om Jade te stoppen? Marilyn reageert defensief wanneer ze beseft dat haar goede daad onverwachte gevolgen had voor de Parata's.

Donderdag 17 december 2020 - aflevering 7281

Gemma en Ari raken in paniek wanneer ze vermoeden dat Nikau in de problemen zit. Alf en Martha genieten van hun tijd samen. Een treurende Jasmine zet Colby en Bella op hun plaats.

Vrijdag 18 december 2020 - aflevering 7282

Jasmine heeft het moeilijk met alle herinneringen die het appartement bij haar naar boven brengt. Colby probeert Bella te overtuigen om psychologische hulp te zoeken, maar botst op tegenkanting. Maggie en Roo besluiten zelf een onderzoek te starten naar de verdwijning van Leah.

