'Home and Away': week 51 (2019) - PREVIEW

In Summer Bay staat wel elke dag iets te gebeuren. Vreugde en geluk, kommer en kwel. In het Australische kuststadje ligt het allemaal soms erg dicht bij mekaar. En die dagelijkse portie wil je niet missen. Dit is de preview van de gebeurtenissen voor volgende week.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 16 december 2019 - aflevering 7068

Raffy neemt een drastische beslissing. Dean blijft slaapwandelen en zorgt op die manier voor problemen. Willow en Ziggy maken zich ernstig zorgen over zijn mentale gezondheid.



Dinsdag 17 december 2019 - aflevering 7069

Ziggy maakt plannen voor de toekomst, maar daar is Brody niet mee opgezet. Maggie vraagt hulp aan Simone om de problemen van Raffy aan te pakken. Martha raakt in paniek wanneer ze Roo niet te pakken krijgt.



Woensdag 18 december 2019 - aflevering 7070

Alf snapt niet waarom Martha per se contact wil met Roo. De zoektocht van Mason naar een idee voor de biologieopdracht van Raffy gaat niet van een leien dakje. Colby vreest dat zijn verleden hem zal inhalen en hem en Bella weer uit elkaar zal drijven.



Donderdag 19 december 2019 - aflevering 7071

Willow en Dean zijn verrast door de beslissing van Colby. Tori en Jasmine moeten samen een crisis aanpakken. Laat Alf Martha zomaar vertrekken?



Vrijdag 20 december 2019 - aflevering 7072

Een naderende tragedie versterkt de band tussen Tori en Jasmine. Colby laat zijn slechte kant zien. Alf zwaait een oude vriend uit.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

