'Home and Away': week 50 (2021) - PREVIEW

Maandag 13 december 2021 - aflevering 7489

Jasmine probeert haar gedachten te verzetten na haar moment met Lewis, maar moet haar work-out noodgedwongen stopzetten wanneer ze een dringende oproep krijgt van John in verband met de fitness. Justin en Leah proberen stiekem een verlovingsfeestje te organiseren voor Tori en Christian, maar dat blijkt geen gemakkelijke opdracht.

Dinsdag 14 december 2021 - aflevering 7490

Mackenzie dringt er bij Ziggy op aan om Dean de waarheid te vertellen over haar relatie met Tane. Susie overtuigt John om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de Surf Club. Ze gaan meteen van start om een campagne op poten te zetten. John stelt Susie eindelijk voor aan Marilyn. Het valt Tori en Christian op dat Justin zich vreemd gedraagt.

Woensdag 15 december 2021 - aflevering 7491

Het nieuws van Ziggy komt hard aan bij Dean en hij probeert zijn verdriet te verdrinken. Mackenzie zoekt hem op, maar maakt de situatie onbedoeld nog erger wanneer Dean ontdekt dat ze op de hoogte was van de relatie tussen Ziggy en Tane. Iedereen maakt zich op voor het verlovingsfeestje voor Tori en Christian. In het ziekenhuis komt het tot een aanvaring tussen Lewis en Christian.

Donderdag 16 december 2021 - aflevering 7492

Tori wordt naar het ziekenhuis geroepen om het dispuut tussen Lewis en Christian op te lossen. De volgende dag uit ze haar bezorgdheid over de samenwerking tussen hen bij Jasmine. Zij legt Tori vervolgens uit waarom Lewis wantrouwig is ten opzichte van Christian. Mackenzie hoopt op een romantische avond met Ari, maar Mia stuurt hun plannen alweer in de war. Mackenzie voelt zich steeds meer het vijfde wiel aan de wagen. Justin en Leah praten over hun toekomst samen.

Vrijdag 17 december 2021 - aflevering 7493

John en Susie werken samen aan de campagne voor het voorzitterschap van de Surf Club. Nadien nodigt John haar bij hem thuis uit en er hangt duidelijk romantiek in de lucht. Maar is Susie wel oprecht? Ari polst bij Mia over hoe hun toekomst er had uitgezien mocht hij niet in de gevangenis zijn beland. Vervolgens vraagt hij Mackenzie om er samen een weekendje op uit te trekken. Ryder krijgt de opdracht om Chloe op te leiden, maar dat gaat niet van een leien dakje. De twee kunnen het duidelijk niet met elkaar vinden.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

