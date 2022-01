'Home and Away': week 5 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 31 januari 2022 - aflevering 7524

Na het overlijden van zijn patiënt moet Christian zich verantwoorden in het ziekenhuis. Lewis is opgetogen dat iedereen eindelijk vraagtekens begint te plaatsen bij de bekwaamheid van de arts. Mackenzie neemt een beslissing omtrent haar zwangerschap. Na alle gebeurtenissen met Susie maakt Marilyn zich zorgen om John. Ze besluit hem op te zoeken en vreest het ergste wanneer ze hem nergens kan vinden.

Dinsdag 1 februari 2022 - aflevering 7525

Dean twijfelt of hij Mackenzie wel de steun kan bieden die ze nodig heeft nu ze besloten heeft om een abortus te laten uitvoeren. Gezien zijn eigen situatie met Jai vindt hij het ongehoord dat ze Ari niet inlicht. Lewis is er niet mee opgezet wanneer Jasmine suggereert om de klacht tegen Christian te laten vallen. Hij stelt haar vervolgens voor een ultimatum. Jasmine gaat te rade bij Willow en Irene.

Woensdag 2 februari 2022 - aflevering 7526

Dean ontvangt een vreemd telefoontje van Mackenzie. Hij maakt zich zorgen en haast zich naar de boerderij, waar hij haar in hevige pijn aantreft op de grond. Mackenzie wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze onmiddellijk onder het mes moet. Dean moet een excuus bedenken wanneer hij Ari in het ziekenhuis tegen het lijf loopt. Mackenzie krijgt slecht nieuws. Alf en Roo bekijken de financiële situatie van de surfclub.

Donderdag 3 februari 2022 - aflevering 7527

Mia is van slag na haar gesprek met Mackenzie. Samen met Ari denkt ze terug aan het grote verdriet dat ze samen meemaakten: het verlies van hun zoontje Kauri. Ryder en Chloe zijn smoorverliefd, maar Ryder wordt zenuwachtig wanneer Mia hen vertelt dat Ari morgen het ziekenhuis mag verlaten en hij beseft dat hij hem zal moeten vertellen over zijn relatie met zijn dochter. Leah is verbijsterd over de ravage die Susie heeft aangericht in Summer Bay. Dean weet John te lokaliseren.

Vrijdag 4 februari 2022 - aflevering 7528

Bella heeft genoeg van de puberale verliefdheid van Ryder en Chloe. Ze raakt bovendien nog meer geïrriteerd wanneer zij en Nikau er maar niet in lijken te slagen om tijd met hun twee door te brengen. John is geschokt wanneer hij beseft welke schade Susie heeft aangericht in de surfclub. Hij schaamt zich dood omdat hij haar zomaar blindelings vertrouwde. Justin begrijpt niet waarom Leah haar tijd steekt in de surfclub terwijl ze zelf tot over hun oren in de problemen zitten. Het komt tot een harde woordenwisseling.

