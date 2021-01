'Home and Away': week 5 (2021) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 1 februari 2021 - aflevering 7313

Colby is van slag wanneer hij het nieuws verneemt over Mackenzie en Ari. Een van haar klanten in The Diner zorgt ervoor dat Leah van slag geraakt. Bella en Nikau genieten van elkaars gezelschap.

Dinsdag 2 februari 2021 - aflevering 7314

Bella denkt na over haar relatie met Nikau en denkt dat ze klaar is voor de volgende stap. Ari probeert Mackenzie voor zich te winnen, maar dat blijkt niet zonder gevaar te zijn. Justin heeft het moeilijk wanneer hij de details hoort van Leah's verklaring.

Woensdag 3 februari 2021 - Geen uitzending

Donderdag 4 februari 2021 - aflevering 7315

Maggie heeft het moeilijk wanneer Ben en Ziggy haar negeren. Haar verleden haalt haar in en Bella zakt in elkaar. Nikau ziet zich genoodzaakt om een familiegewoonte aan de kant te schuiven.

Vrijdag 5 februari 2021 - aflevering 7316

Colby neemt een belangrijke beslissing over Bella. Nikau voelt zich schuldig voor wat er met Bella is gebeurd.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.50 uur op VTM 2.

