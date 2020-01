'Home and Away': week 5 (2020) - PREVIEW

In Summer Bay staat wel elke dag iets te gebeuren. Vreugde en geluk, kommer en kwel. In het Australische kuststadje ligt het allemaal soms erg dicht bij mekaar. En die dagelijkse portie wil je niet missen. Dit is de preview van de gebeurtenissen voor volgende week.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 27 januari 2020 - aflevering 7098

Jasmine blijft last hebben van angstaanvallen. Het voorstel van Willow aan Dean zorgt ervoor dat hun vriendschap in het gedrang komt.



Dinsdag 28 januari 2020 - aflevering 7099

Jett is er erger aan toe dan eerst gedacht. Justin en Leah proberen tijd te vinden voor elkaar, maar hun drukke agenda's maken het hen niet gemakkelijk. Tussen Jasmine en Robbo blijft het moeilijk gaan.



Woensdag 29 januari 2020 - aflevering 7100

Iedereen maakt zich zorgen om Ziggy, die ondertussen alle remmen los blijft gooien. Marilyn en John proberen Jett zo goed mogelijk bij te staan, maar hij blijft zich schuldig voelen.



Donderdag 30 januari 2020 - aflevering 7101

Ziggy wordt geconfronteerd met haar gedrag. John en Marilyn zijn van slag nu Jett wil verhuizen en proberen hem op andere gedachten te brengen. Willow worstelt met het schokkende nieuws over Dean.



Vrijdag 31 januari 2020 - aflevering 7102

Dean vindt de perfecte manier om Ziggy af te leiden van haar problemen. Dankzij Robbo gaat Jett op zoek naar de hulp die hij nodig heeft. Robbo probeert Jasmine terug voor zich te winnen, maar drijft het te ver.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

