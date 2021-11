'Home and Away': week 48 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 29 november 2021 - aflevering 7480

Justin krijgt goed nieuws: zijn rugpijn werd veroorzaakt door een overbelaste spier. Christian en Tori bespreken hun toekomst samen. Jasmine stelt zich helemaal open ten opzichte van Lewis. John is gefixeerd op zijn date met Susie. Wanneer die vervolgens niet verloopt zoals gehoopt, roept hij de hulp in van Irene. Maar wat zal Susie daarvan vinden?

Dinsdag 30 november 2021 - aflevering 7481

Iedereen behalve Justin is opgetogen met de aangekondigde verloving van Tori en Christian. Hij neemt geen blad voor de mond en maakt zijn zus duidelijk dat hij vindt dat het te snel gaat. Door zijn frustraties komt het bovendien tot een confrontatie tussen hem en Leah. Het nieuws van Tori raakt een gevoelige snaar bij Jasmine, die vervolgens haar hart lucht bij Lewis. John maakt indruk op Susie en de twee plannen een nieuwe date. Lewis doet een bekentenis aan Jasmine.

Woensdag 1 december 2021 - aflevering 7482

Hun verschillende visies wat betreft het huwelijk blijven een wig drijven tussen Leah en Justin. Komt het nog goed tussen hen? Leah lucht haar hart bij Irene. Dean en Bella willen Colby een bezoek brengen in de gevangenis, maar krijgen geen toegang. Een van de bewakers vertelt hen dat Colby na een incident in een isoleercel werd geplaatst. Christian is van slag wanneer een van zijn patiënten onverwachts overlijdt. Voor Lewis is dit nog maar eens een teken dat Christian onbekwaam is als arts.

Donderdag 2 december 2021 - aflevering 7483

Nikau keert terug uit Nieuw-Zeeland en heeft nieuws voor Ari. Bella weigert de gevangenis te verlaten tot iemand haar vertelt wat er gebeurd is met Colby. Een van de bewakers geeft een brief aan Dean. Mackenzie geeft Ryder voor één dag de leiding over Salt. Een van de klanten stelt hem danig op de proef.

Vrijdag 3 december 2021 - aflevering 7484

Tane is opgetogen met de terugkeer van Nikau naar Summer Bay, maar compleet verrast door de komst van Chloe. Zij weigert ondertussen haar moeder op de hoogte te brengen. Ari is geschokt wanneer Chloe hem vertelt dat haar moeder haar nooit verteld heeft dat hij in de gevangenis zat. Wat haar betreft wilde Ari gewoon geen deel meer uitmaken van haar leven. Kieran probeert wanhopig aan alcohol te geraken. Roo maakt kennis met een andere kant van haar halfbroer. Ryder ontdekt dat Chloe de nicht van Nikau is.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

