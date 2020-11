'Home and Away': week 47 (2020) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 16 november 2020 - aflevering 7263

Mackenzie bekommert zich om Dean. Irene en Justin doen bij Colby aangifte van de verdwijning van Leah. Willow stelt Alex voor om samen een uitstapje te maken. Dean blijft zijn toevlucht zoeken in alcohol en zorgt voor problemen in Salt.

Dinsdag 17 november 2020 - aflevering 7264

Ziggy en Dean gaan elk op hun eigen manier om met de breuk. Ryder is teleurgesteld wanneer hij merkt dat Jade weer het slechte pad op gaat. Mackenzie slaagt er niet in om Colby te laten inzien dat Bella hem manipuleert.

Woensdag 18 november 2020 - aflevering 7265

Colby begint zich dan toch vragen te stellen bij het gedrag van Bella. Jade speelt een vuil spel met Ryder. Alf maakt zich zorgen over Leah, die nog steeds niet terecht is. Martha stelt hem voor om er een paar dagen op uit te trekken. Robbo krijgt een pakketje toegestuurd.

Donderdag 19 november 2020 - aflevering 7266

Ryder confronteert Jade met de beschuldigingen die ze heeft geuit. Scott vertelt Robbo dat Dylan vermoord werd aangetroffen in zijn cel en dat het lichaam van Lance gevonden werd. Ze besluiten een team samen te stellen om voor eens en voor altijd af te rekenen met de criminelen die achter hem aan zitten. Roo heeft goed nieuws voor Ryder.

Vrijdag 20 november 2020 - aflevering 7267

Jade probeert Mackenzie ervan te overtuigen dat niet zij maar Ryder de dief is, in de hoop haar job te kunnen houden. Irene en Jasmine brengen Grace naar Tori, die het ziekenhuis meer dan beu is en zo snel mogelijk naar huis wil.

