'Home and Away': week 45 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 8 november 2021 - aflevering 7465

Bella, Dean en Nikau gaan naar de gevangenis om Colby een bezoek te brengen, maar worden meteen weer huiswaarts gestuurd. Dean probeert zijn zorgen weg te drinken en belandt vervolgens dronken op de stoep van Ziggy. Hoe zal zij reageren? Christian heeft goed nieuws wat betreft de operatie van Justin. Ryder krijgt de kans om stage te lopen op een cruiseschip. Alf moedigt zijn kleinzoon aan om de kans met beide handen te grijpen. Martha ontvangt een brief van een zekere Kieran. Wat houdt ze verborgen voor Alf?

Dinsdag 9 november 2021 - aflevering 7466

Ziggy gaat samen met Tane op zoek naar Dean nadat ze hem afwees en hij er in dronken toestand met de wagen vandoor ging. De dag nadien krijgt hij de volle lading van Mackenzie, die niet opgezet is met zijn gedrag. Martha is er met haar gedachten niet bij en dat valt ook Alf en Roo op. Ze wimpelt hen beiden af, maar krijgt het moeilijk wanneer Irene polst naar hoe het met haar gaat. Ze biecht vervolgens haar geheim op: ze heeft nog een zoon.

Woensdag 10 november 2021 - aflevering 7467

Ziggy is er allesbehalve mee opgezet wanneer Dean onverwacht opduikt in de garage. Tane komt weer tussenbeide en dat is niet naar de zin van Dean. Ari ontvangt een nieuw bericht van Paul. Het lijkt erop dat hij en Leon nog niet van plan zijn om de Parata's met rust te laten. Ari vreest het ergste en vraagt Nikau en Bella om het huis te verlaten. John maakt zich op voor zijn date.

Donderdag 11 november 2021 - aflevering 7468

Ari en Tane denken na over hun volgende stap en besluiten Nikau de waarheid te vertellen over het ultimatum van Paul. Om zeker te zijn dat hij veilig is, willen ze bovendien dat Nikau enkele weken bij zijn moeder in Nieuw-Zeeland gaat logeren. John wacht nog steeds op zijn date. Tori voelt zich schuldig wanneer ze ontdekt wat het geschenk van Jasmine is.

Vrijdag 12 november 2021 - aflevering 7469

Taylor loopt Angelo tegen het lijf en het wordt al snel duidelijk dat de twee nog heel wat zaken te bespreken hebben. Taylor vindt steun bij Jasmine en besluit Colby een bezoek te brengen in de gevangenis. Tori is razend wanneer ze ontdekt dat Christian een gesprek heeft gehad met Jasmine. Justin probeert vervolgens te redden wat er te redden valt door hem in te lichten over het woelige verleden tussen zijn zus en Jasmine. Roo vermoedt dat Irene meer weet over wat er met Martha aan de hand is, maar zij lost niets. Alf heeft er genoeg van.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

