'Home and Away': week 41 (2020) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 5 oktober 2020 - aflevering 7233

Ben krijgt eindelijk eens goed nieuws en dat geeft hem moed om er weer tegenaan te gaan. Dean vreest echter dat hij geen tijd zal hebben om hem te helpen. Willow is in de war na haar kus met Alex en vraagt raad aan Irene. Colby besluit zijn relatie met Mackenzie een nieuwe kans te geven. Maar is Bella bereid dit te aanvaarden?

Dinsdag 6 oktober 2020 - aflevering 7234

John zorgt ervoor dat Ben toestemming krijgt om de surfshop te heropenen. Dean zit nog steeds tot over zijn oren in het werk, waarop Mackenzie besluit hem te ontslaan. Marilyn heeft het moeilijk en barst in tranen uit bij Ryder.

Woensdag 7 oktober 2020 - aflevering 7235

Justin heeft het moeilijk en geeft aan Leah toe dat hij Tori mist. John praat met Marilyn over haar verdriet. Ben maakt zich zorgen over de heropstart van de surfshop. De druk wordt hem al gauw te veel en hij besluit om zijn medicatie opnieuw in te nemen.

Donderdag 8 oktober 2020 - aflevering 7236

Leah probeert Justin zo goed als ze kan bij te staan en stelt hem voor dat hij samen met Mason en Ava een bezoekje brengt aan Brody en Raffy. Marilyn verneemt van Maggie dat Raffy zich ingeschreven heeft in een school in Victoria en voelt zich buitengesloten. Ze vreest dat zij en John niet langer deel uitmaken van Raffy's leven. Baby Grace maakt het Robbo niet gemakkelijk.

Vrijdag 9 oktober 2020 - aflevering 7237

Jasmine treft baby Grace aan bij Irene en confronteert Robbo met het feit dat hij haar hulp niet gevraagd heeft. Marilyn is van slag wanneer ze ontdekt dat Justin en Ava op weg zijn naar Raffy en Brody. Willow waagt haar kans bij Alex, maar zij houdt de boot af.

'Home and Away', iedere werkdag rond 18.50 uur op VTM 2.

