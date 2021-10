'Home and Away': week 40 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 4 oktober 2021 - aflevering 7441

Amber is in paniek nu Dean en Jai nergens te bespeuren zijn. Iedereen maakt zich zorgen om hen. Dean verstopt zich ondertussen samen met zijn zoon in een schuilplaats die vroeger gebruikt werd door de River Boys. Hij belt Ziggy om afscheid te nemen en vertelt haar over zijn plan om samen met Jai naar Queensland te vluchten. Amber stapt ondertussen naar de politie om Jai als vermist op te geven. Komt Colby op tijd om Dean tegen te houden? Wanneer Ziggy Tane niet kan bereiken, richt ze zich tot Willow voor hulp. Samen bedenken ze een plan om de bestelwagen te doen verdwijnen.

Dinsdag 5 oktober 2021 - aflevering 7442

Wanneer Dean blijft weigeren om met Jai terug naar Summer Bay te keren, dreigt Colby ermee om hem te arresteren wegens ontvoering. Amber is ondertussen nog steeds in alle staten. Van Tane ontbreekt nog steeds elk spoor en dus moeten Willow en Ziggy een plan bedenken om zich van de bestelwagen te ontdoen. Willow weet precies wie ze moet contacteren. Ziggy heeft haar twijfels. Woensdag 6 oktober 2021 - aflevering 7443

Ari maakt zich zorgen om Tane. Om zijn gedachten te verzetten besluit Mackenzie een gezellig avondje onder hun twee te organiseren. De volgende dag treft Mackenzie een gewonde Tane aan op de boerderij. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar Tori een belangrijke beslissing moet nemen. Zonder dat Colby en Taylor iets in de gaten hebben, volgt Angelo hun doen en laten op de voet. Het komt tot een confronatie tussen Jasmine en Christian. Leah en Justin bereiden zich voor op de eerste chemokuur van Justin. Donderdag 7 oktober 2021 - aflevering 7444

Terwijl hij herstelt in het ziekenhuis biecht Tane de waarheid omtrent zijn louche zaakjes en de drugdealers op aan Nikau en dwingt hem om Summer Bay te verlaten. Justin wordt geconfronteerd met de bijwerkingen van de chemokuur. Christian probeert de lucht te klaren met Jasmine. Nikau vraagt Bella om hem te vergezellen naar Nieuw-Zeeland. Vrijdag 8 oktober 2021 - aflevering 7445

Nikau wacht vol spanning op het antwoord van Bella. Zal ze mee naar Nieuw-Zeeland verhuizen? Zij gaat ondertussen ten rade bij Ryder. Leah neemt een dag vrij om voor Justin te zorgen, maar dat wordt haar niet in dank afgenomen. John begrijpt de situatie als geen ander en geeft wat goede raad. Taylor polst bij Angelo over nieuwe ontwikkelingen in zijn onderzoek.