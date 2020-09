'Home and Away': week 40 (2020) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. dat is elke dag eventjes dromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 28 september 2020 - aflevering 7228

Dean vindt maar moeilijk een balans tussen zijn twee jobs en Ziggy en dat doet hun relatie geen goed. Ben weigert de voorgeschreven medicatie te nemen en Maggie is radeloos. Dean probeert op hem in te praten. Willow heeft handen te kort op het werk.

Dinsdag 29 september 2020 - aflevering 7229

Bella probeert Colby zoveel mogelijk uit de buurt van Mackenzie te houden en is furieus wanneer ze hen samen aantreft in Salt. Willow is opgelucht wanneer Alex haar hulp aanbiedt. Dean staat onder druk en Ziggy moet het bekopen.

Woensdag 30 september - aflevering 7230

Robbo en Justin zijn het niet eens over wat het beste is voor baby Grace. Ryder wil het einde van het schoojaar vieren, maar vindt niemand die mee wil vieren. Na de uitbarsting van Bella, besluit Colby afstand te nemen van Mackenzie.

Donderdag 1 oktober 2020 - aflevering 7231

Het gaat van kwaad naar erger tussen Robbo en Justin. Leah probeert Justin te kalmeren. Jasmine is bang dat de druk te hoog zal worden voor Robbo. Ava maakt kennis met haar nichtje Grace.

Vrijdag 2 oktober 2020 - aflevering 7232

Colby denkt na over zijn relatie met Mackenzie en twijfelt of hij wel de juiste beslissing heeft genomen. Mason probeert Justin en Robbo op gelijke hoogte te krijgen wat betreft de zorg voor Grace. Willow en Alex kunnen het steeds beter met elkaar vinden.

'Home and Away', iedere werkdag rond 18.50 uur op VTM 2.

