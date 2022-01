'Home and Away': week 4 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 24 januari 2022 - aflevering 7519

Tane is teleurgesteld in Ziggy omdat ze hem niet verteld heeft dat Mackenzie zwanger is van Ari. Tane vertelt Mac een hartverscheurend verhaal uit Ari's verleden. Justin voelt zich euforisch na zijn succesvolle surfpoging. Ryder vertelt Roo over de kus met Chloe. De band tussen Dean en Amber wordt sterker met de dag. Zijn ze klaar voor de volgende stap?

Dinsdag 25 januari 2022 - aflevering 7520

Bella bedenkt een plan om Ryder en Chloe te verzoenen. Zullen de twee hun gevoelens voor elkaar eindelijk erkennen? Nikau wijst Bella op het feit dat ze Willow niet fair behandelt aangezien ze op een bepaald punt zelf bereid was om Colby de rug toe te keren. Waarop Bella besluit om Willow een kans te geven haar verhaal te vertellen. Justin en Leah zijn in de wolken met het verkocht-bord voor hun nieuwe huis. Maar wanneer Justin de makelaar contacteert in verband met de sleutels, blijkt die hem helemaal niet te kennen. Irene vermoedt meteen kwaad opzet van Susie.

Woensdag 26 januari 2022 - aflevering 7521

Irene vertelt Justin en Leah over het vijandige gedrag van Susie ten opzichte van haar en haar vermoeden dat ze hen wil oplichten. Met dit nieuws trekken Justin en Leah naar John om de confrontatie aan te gaan met Susie. Zij weet zich echter uit de situatie te praten en wijst met een beschuldigende vinger naar de makelaar en Irene. Tane, Nikau en Ari zijn opgelucht nu blijkt dat de politie hen niet zal aanklagen. Ari bedankt hen voor al hun steun.

Donderdag 27 januari 2022 - aflevering 7522

Jai en Dean maken samen een banner voor de surfcompetitie en genieten van hun vader-zoonmoment. Chloe doet een aangename ontdekking in het ziekenhuis. Ryder en Chloe plannen heimelijk een nieuwe date. Justin en Leah wachten vol ongeduld op nieuws van Susie. Irene besluit een kijkje te gaan nemen bij John thuis. Wat later treffen John, Justin en Leah haar bewusteloos aan. Al snel wordt duidelijk dat Susie gevlucht is. De politie start een zoektocht.

Vrijdag 28 januari 2022 - aflevering 7523

Alle gebeurtenissen omtrent Susie doen Alf vrezen dat ze nog meer op haar kerfstok heeft. Hij vreest dat ook de surfcompetitie een oplichterij is. John schaamt zich dood en stuurt Alf een bericht waarin hij ontslag neemt als voorzitter van de surfclub. De droom van Justin en Leah ligt aan diggelen en hun relatie staat onder druk. Nikau betrapt Chloe en Ryder tijdens een kus. Christian krijgt stilaan opnieuw vertrouwen in zijn vaardigheden als dokter, maar een telefoontje van het ziekenhuis dreigt zijn herwonnen zelfvertrouwen opnieuw onderuit te halen.

