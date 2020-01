'Home and Away': week 4 (2020) - PREVIEW

In Summer Bay staat wel elke dag iets te gebeuren. Vreugde en geluk, kommer en kwel. In het Australische kuststadje ligt het allemaal soms erg dicht bij mekaar. En die dagelijkse portie wil je niet missen. Dit is de preview van de gebeurtenissen voor volgende week.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 20 januari 2020 - aflevering 7093

Ziggy moet de gevolgen van haar dronken uitspattingen onder ogen zien. Dean weet niet hoe hij moet reageren op de bekentenis van Willow. De huuraanvraag van Brody en Simone wordt geweigerd.



Dinsdag 21 januari 2020 - aflevering 7094

Brody kan niet anders dan zijn verleden op te biechten aan Simone. John en Marilyn zijn bang dat ze Jett niet de nodige hulp zullen kunnen bieden. Bella wordt gedwongen om te kiezen tussen haar vrienden en Simone.



Woensdag 22 januari 2020 - aflevering 7095

Bella zet alles op alles om de vriendschap van Raffy terug te winnen. John en Marilyn komen meer te weten over wat er juist gebeurd is in Afghanistan. Is Jett verantwoordelijk voor de dood van zijn soldaten?



Donderdag 23 januari 2020 - aflevering 7096

Raffy krijgt de schuld voor de graffiti. Ziggy drinkt nog steeds veel en dat zorgt voor problemen. Brody en Simone raken nog meer geïsoleerd.



Vrijdag 24 januari 2020 - aflevering 7097

Bella moet de gevolgen van haar daden onder ogen zien. Willow ziet met lede ogen aan hoe Ziggy en Dean naar elkaar toegroeien. Simone moet een beslissing nemen. Neemt ze ontslag of blijft ze aan de slag op Summer Bay High?

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

