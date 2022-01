'Home and Away': week 3 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 17 januari 2022 - aflevering 7514

Tijdens hun zoektocht naar Martha, die zichzelf ontslagen heeft uit het ziekenhuis, doen Alf, Roo, Marilyn en Ryder een verrassende ontdekking in de caravan die Martha zogezegd gebruikte om te schilderen. Ondertussen duikt Martha op bij Irene. Susie doet Leah en Justin een voorstel voor een lening zodat ze alsnog hun droomhuis kunnen kopen. Ondertussen probeert ze ook John te overtuigen om een geldinzamelingsactie op poten te zetten voor de vernieuwing van de surfclub. Roo maakt zich zorgen om Alf en lucht haar hart bij Irene en Ryder.

Dinsdag 18 januari 2022 - aflevering 7515

Susie overtuigt John om een rekening te openen voor het sponsorgeld dat vlot binnenloopt voor de surfcompetitie. Irene vertrouwt het zaakje niet en licht John in over haar vermoedens. Maar wanneer hij Susie hierover aanspreekt, besluit zij om Irene nogmaals een bezoekje te brengen. Roo en Marilyn maken zich zorgen nu Alf Martha mee naar huis wil nemen, tegen het advies van de artsen in. Willow en Ziggy blazen hun vriendschap nieuw leven in. Leah en Justin krijgen eindelijk goed nieuws van de bank en besluiten hun aankoop te vieren.

Woensdag 19 januari 2022 - aflevering 7516

Ziggy bedenkt een manier om Willow en Bella te verzoenen, maar haar poging loopt anders dan gehoopt. Martha twijfelt aan zichzelf en roept de hulp in van Alf en Roo. Roo wil het ziekenhuis contacteren, maar daar wil Alf niet van weten. Hij is bang dat Martha opnieuw opgenomen zal worden. Na de confrontatie tussen haar en Irene, vertelt Susie haar versie van de feiten aan John. Willow vangt een deel van het gesprek op en licht Irene in.

Donderdag 20 januari 2022 - aflevering 7517

Christian twijfelt nogmaals aan zijn capaciteiten als arts nu Ari nog steeds niet uit zijn coma ontwaakt is. Ook Lewis uit zijn ongenoegen en zorgt zo opnieuw voor spanning tussen Jasmine en Tori. Alf en Roo doen een schokkende ontdekking bij hun thuiskomst en vermoeden al gauw dat er iets ernstigs aan de hand is met Martha. Marilyn en Irene helpen John, die zich niet goed voelt. Irene vermoedt kwaad opzet.

Vrijdag 21 januari 2022 - aflevering 7518

Lewis wordt bijna op heterdaad betrapt door Mia, die naar het ziekenhuis is teruggekeerd om Ari bij te staan. De volgende ochtend proberen Tane en Nikau Chloe te overtuigen om mee te gaan naar het ziekenhuis, waar Christian hen toelicht dat hij Ari uit zijn coma wil proberen te halen. Mackenzie krijgt het moeilijk wanneer Tane in Salt opduikt met nieuws over Ari.

