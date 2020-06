'Home and Away': week 26 (2020) - LAATSTE WEEK!

'Home and Away' is aan de laatste week van dit seizoen toe. Vrijdag is de laatste aflevering van het seizoen te zien en dan gaat de serie even op zomervakantie. Maar voor het zover is, staat er nog heel wat te gebeuren. Lees de preview!

Maandag 22 juni 2020 - aflevering 7203

Robbo zet zijn zoektocht naar Dylan voort, maar komt geen stap verder. Het wordt steeds moeilijker voor Dean om de waarheid omtrent Mackenzie verborgen te houden voor Karen. Teresa duikt op in de Diner. Ze vraagt Irene om het gezicht van hun campagne te worden. Leah biedt aan om iets op haar vlog te posten.

Dinsdag 23 juni 2020 - aflevering 7204

Het komt tot een aanvaring tussen Dean en Karen, maar na een gesprek met Mackenzie draait Karen bij. Maggie is opgelucht wanneer Ben opduikt en hij met haar wil praten. Roo probeert Ryder te overtuigen om naar de universiteit te gaan.

Woensdag 24 juni 2020 - aflevering 7205

Ben en Maggie krijgen goed nieuws van hun advocaat. Alex licht Raffy in over een klinische studie in Victoria. Justin reageert in eerste instantie nogal terughoudend, maar omdat Raffy tijdelijk bij Brody kan inwonen, stemt hij uiteindelijk toch toe. Het gepush van Roo dwingt Ryder om na te denken over zijn toekomst.

Donderdag 25 juni 2020 - aflevering 7206

Roo nodigt Maggie uit voor een etentje en Alf nodigt op zijn beurt Ben uit. De avond verloopt ongemakkelijk en heeft niet het gewenste resultaat. Robbo en Colby vinden Scott en brengen hem naar het ziekenhuis. Kan Alex hem redden?

Vrijdag 26 juni 2020 - aflevering 7207 - LAATSTE AFLEVERING DIT SEIZOEN

Robbo zet alles op alles om Jasmine terug te vinden. Irene neemt een beslissing over haar toekomst en nodigt Leah, Marilyn, Willow, Bella en Mackenzie uit voor een etentje. Roo vraagt advies aan Alf na haar mislukte poging om Maggie en Ben dichter bij elkaar te brengen.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.20 uur op Vitaya.

