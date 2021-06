'Home and Away': week 23 (2021) - PREVIEW

'Home and Away' gaat na deze week op zomervakantie en keert aan het eind van de zomer terug op VTM 2. Maar vooraleer de Australische vrienden op vakantie kunnen, staat er nog een en ander te gebeuren. Lees dus snel de preview van de laatste week van dit seizoen!

Maandag 7 juni 2021 - aflevering 7401

Ari, Nikau, Tane, Mackenzie en Bella keren terug naar Summer Bay. Colby is opgelucht en bedankt de Parata's voor hun hulp. Zal Bella sterk genoeg zijn voor het verhoor van Angelo? Leah praat met Justin over de operatie en wijst hem op het feit dat als hij de operatie niet laat uitvoeren, er altijd iemand een oogje in het zeil zal moeten houden. Colby hoort Angelo en Taylor ruziemaken.

Dinsdag 8 juni 2021 - aflevering 7402

Bella biecht aan Willow op dat zij en Nikau de volgende stap in hun relatie hebben gezet. Alf ontslaat Nikau omdat hij niet is komen opdagen voor het werk, maar neemt zijn woorden terug wanneer Bella hem vertelt dat hij haar geholpen heeft. Dean wil meer contact met Jai, maar Amber staat hier niet meteen voor te springen.

Woensdag 9 juni 2021 - aflevering 7403

Owen heeft nieuws voor Roo, Alf en Ryder: hij blijkt wel degelijk de tweelingbroer van Evan te zijn. Mackenzie ontdekt dat Jai de zoon is van Dean en Amber. Wanneer Dean, Amber en Jai samen tijd doorbrengen stelt Jai een vraag die Amber voor het blok zet. Ziggy besluit terug te keren naar de boerderij.

Donderdag 10 juni 2021 - aflevering 7404

Irene maakt zich zorgen om Jasmine, die van haar therapeut de opdracht kreeg om het graf van Robbo te bezoeken. Tori biedt haar hulp en steun aan. Zal Jasmine eindelijk de confrontatie met haar verdriet aangaan? Owen is nog steeds van slag nadat hij ontdekte dat hij een tweelingbroer had. Ryder geeft hem de gitaar van Evan. Roo biecht aan haar familie op dat ze gevoelens had voor Evan. Justin praat met Alf over zijn situatie.

Vrijdag 11 juni 2021 - aflevering 7405

