'Home and Away': week 21 (2021) - PREVIEW

In tijden waarin je vooral kan dromen van zon, zee en strand is de dagelijkse afspraak met 'Home and Away' op VTM een welkome afleiding. Als is het ook in Summer Bay lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Benieuwd wat er gebeurt? Lees de preview!

Maandag 24 mei 2021 - aflevering 7391

Ryder en Nikau proberen Bella op te monteren. Jasmine vindt dat Willow haar job in de fitness niet serieus neemt en klaagt hierover tegen Irene, maar zij verdedigt Willow en maakt haar duidelijk dat het nu haar beurt is om er voor haar vriendin te zijn. Colby doorstaat de ondervraging van Angelo, maar krijgt het moeilijk wanneer hij vragen begint te stellen over het verleden en de mishandelingen van Ross. Ook Dean doorstaat de ondervraging, maar de vraag is, zal Bella sterk genoeg in haar schoenen staan om hun alibi te bevestigen?

Dinsdag 25 mei 2021 - aflevering 7392

Colby probeert Bella voor te bereiden op de ondervraging, maar zijn harde manier van aanpak zorgt ervoor dat Bella compleet van slag geraakt. Ze is doodsbang om een fout te maken. Angelo wordt ondertussen steeds achterdochtiger. Nikau en Ryder maken zich zorgen over de terughoudendheid van Bella. Nikau slaagt er uiteindelijk in om toenadering te zoeken, waarna Bella hem haar geheim toevertrouwt. Jasmine wil het goedmaken met Willow en Tori.

Woensdag 26 mei 2021 - aflevering 7393

Dean en Colby zijn opgelucht wanneer ook de ondervraging van Willow goed verlopen is. Bella kan de druk niet langer aan en besluit samen met Nikau weg te vluchten uit Summer Bay. Dean en Colby zijn geschokt wanneer ze vernemen dat Bella niet is komen opdagen op het politiekantoor. Dean vindt het moeilijk om te blijven liegen tegen Ziggy. Justin maakt zich zorgen over zijn gezondheid wanneer zijn geheugen hem meer dan anders in de steek lijkt te laten.

Donderdag 27 mei 2021 - aflevering 7394

Colby en Dean lichten Willow in over de verdwijning van Bella. Wanneer Dean ontdekt dat ook Nikau verdwenen is, werken hij, Colby en de Parata's samen om de weggelopen tieners terug te vinden. Colby ontdekt dat ze een vlucht richting Mount Currawong geboekt hebben. Dean, Ari en Tane vliegen hen achterna. Ziggy beseft ondertussen meer en meer dat Dean iets voor haar verbergt. Amber heeft schokkend nieuws voor Dean.

Vrijdag 28 mei 2021 - aflevering 7395

Na het nieuws van Amber besluit Dean in Summer Bay te blijven. Mackenzie neemt zijn plaats in en gaat samen met Ari en Tane op zoek naar Bella en Nikau. Nikau krijgt ondertussen twijfels over hun beslissing, maar Bella blijft erbij dat ze geen andere keuze hadden. Dean vertelt Willow dat hij een zoon heeft met Amber.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!