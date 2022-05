'Home and Away': week 19 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 9 mei 2022 - aflevering 7594

Tijdens haar verhoor neemt Ziggy het op voor Justin, maar daar krijgt ze later spijt van wanneer hij helemaal door het lint gaat omdat hij zijn pillen nergens kan vinden. Irene excuseert zich bij Roo. Na een opmerking van Stephen besluit Amy John uit te horen over waar hij zich bevond kort na de verdwijning van Susie. Stephen en Leah delen een intiem moment.

Dinsdag 10 mei 2022 - aflevering 7595

Chloe mag het ziekenhuis verlaten en wordt opgehaald door Ari en Mia. Ryder probeert ondertussen alles af te handelen met de verzekering. Christian besluit Jasmine van de beademing te halen. Justin krijgt een harde realitycheck.

Woensdag 11 mei 2022 - aflevering 7596

Na de dood van Rachel lijkt Christian opnieuw tot inzicht te komen. Justin geeft eindelijk toe dat hij met een verslaving kampt. Hij weigert echter professionele hulp en probeert thuis, samen met de hulp van Leah en Tori, af te kicken. Jasmine heeft haar geheugen nog steeds niet terug. Christian staat voor een raadsel. Ryder heeft slecht nieuws voor Chloe.

Donderdag 12 mei 2022 - aflevering 7597

Leah is kapot na de moeilijke nacht van Justin. Na een goed gesprek besluit hij op zoek te gaan naar een afkickcentrum. Christian wil het goedmaken met Tori, maar zij is weerhoudend. Ryder gaat opnieuw aan het werk in Salt. Kieran komt voor een uitdaging te staan. Enkele gedragingen van Jasmine leiden Christian ertoe een nieuwe diagnose te stellen.

Vrijdag 13 mei 2022 - aflevering 7598

Kieran is vastbesloten te bewijzen dat hij veranderd is en besluit op zoek te gaan naar een baan. Mackenzie probeert zich te excuseren bij Ziggy, maar krijgt het deksel op de neus. Justin wordt opgepakt door de politie en meegenomen voor verhoor in het onderzoek naar de dood van Susie. In zijn wagen treffen ze een kapotte telefoon aan.

