'Home and Away': week 18 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 2 mei 2022 - aflevering 7589

Bella krijgt twijfels over de kwaliteit van hun werk wanneer zij en Emmett de opening van hun tentoonstelling voorbereiden. Nikau laat Bella weten dat hij later zal zijn. Sienna en Allegra bedenken ondertussen een plan om een wig te drijven tussen het koppel. Kieran duikt opnieuw op in Summer Bay en vraagt Roo om een brief te bezorgen aan Martha.

Dinsdag 3 mei 2022 - aflevering 7590

Chloe en Ryder zijn onder de indruk van de foto's van Bella. Zij wacht ondertussen ongeduldig op Nikau, die nog steeds niet is komen opdagen. Jasmine maakt Christian duidelijk wat ze van heel de situatie met Rachel vindt. Roo besluit de brief van Kieran te lezen.

Woensdag 4 mei 2022 - aflevering 7591

Er heerst chaos na de ontploffing van de foodtruck. Dean probeert het vuur zo snel mogelijk te doven. Marilyn en Jasmine, zelf ook gewond, proberen zo veel mogelijk andere slachtoffers te helpen. Chloe en Emmett worden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bella en Nikau ontdekken de waarheid.

Donderdag 5 mei 2022 - aflevering 7592

Nikau probeert Sienna te slim af te zijn, maar dat keert zich tegen hem. Ryder blijft Mackenzie verantwoordelijk achten voor de ontploffing, tot hij telefoon krijgt van de politie. Kieran heeft iets op te biechten aan Roo.

Vrijdag 6 mei 2022 - aflevering 7593

Irene maakt geen al te goede eerste indruk op Amy, de rechercheur moordzaken die het onderzoek naar de dood van Susie zal leiden. Dean probeert Justin te helpen, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. Leah blijft ondertussen steun zoeken bij Stephen.

