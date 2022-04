'Home and Away': week 17 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 25 april 2022 - aflevering 7584

Dean,Tane en John vangen Stephen op nadat hij in elkaar werd geslagen door Justin. De politie gaat ondertussen naar hem op zoek. Dean en Tane raden Ziggy af om nog langer alleen in de garage aan het werk te gaan. Er is nog steeds geen spoor van Mackenzie en daar begint ook Salt onder te lijden. Dean vraagt Ryder om bij te springen. Er wordt een lichaam aangetroffen in het water nabij Summer Bay.

Dinsdag 26 april 2022 - aflevering 7585

De inwoners van Summer Bay verzamelen op het strand terwijl de politie het gevonden lichaam uit het water haalt. Dean is op van de zenuwen. Is het Mackenzie? Ari probeert hem te kalmeren, maar krijgt vervolgens de volle laag. Justin verontschuldigt zich bij Leah, maar weigert nog steeds in te zien dat hij met een verslaving kampt. Mia heeft nieuws voor Ari.

Woensdag 27 april 2022 - aflevering 7586

Iedereen is in shock nu het gevonden lichaam dat van Susie McAllister blijkt te zijn. John moet voor ondervraging mee naar het politiekantoor, maar al gauw krijgt de politie Justin in het vizier. Dean probeert Mackenzie te overtuigen om bij hem te blijven wonen.

Donderdag 28 april 2022 - aflevering 7587

Dean stort zijn hart uit bij Ziggy, die vervolgens op Mac afstapt om het voor hem op te nemen. Leidt de harde aanpak van Ziggy tot een ommekeer bij Mac? In het onderzoek naar de dood van Susie richt Cash zich nu tot Stephen en Irene. Leah maakt zich zorgen over het onvoorspelbare gedrag van Justin.

Vrijdag 29 april 2022 - aflevering 7588

Ari en Mia maken zich zorgen wanneer haar gynaecoloog hun volgende afspraak vervroegt. Ziggy brengt Justin naar huis, waar het opnieuw tot een discussie komt tussen hem, Leah en Tori. Na de zoveelste uitval van Justin neemt Leah een drastisch besluit.

