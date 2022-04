'Home and Away': week 16 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 18 april 2022 - aflevering 7579

Justin mag het ziekenhuis verlaten, maar zijn gedrag loopt nog steeds de spuigaten uit. Het wordt al gauw duidelijk dat hij zijn verslaving nog niet onder controle heeft en daar is Leah het slachtoffer van. Ook Mac gedraagt zich allesbehalve voorbeeldig en blijft iedereen rondom haar wegduwen. Dean maakt zich ernstig zorgen. Stephen ontdekt dat John nog steeds contact heeft met Susie.

Dinsdag 19 april 2022 - aflevering 7580

Justin schaamt zich voor zijn gedrag en excuseert zich bij Leah. Mac lijkt spoorloos verdwenen. Dean maakt zich ernstig zorgen wanneer hij haar telefoon vindt. Alf en Roo krijgen goed nieuws. Stephen roept de hulp in van Leah om John te helpen overtuigen om de politie in te lichten over zijn contact met Susie.

Woensdag 20 april 2022 - aflevering 7581

Nikau heeft ondertussen meer dan 60.000 volgers en Sienna en Allegra zijn vastberaden om zijn populariteit in stand te houden. En dat betekent nog meer posts op sociale media. Emmett is onder de indruk van het werk van Bella. Ze zijn bovendien door het dolle heen wanneer ze groen licht krijgen van de galerij. Maar Sienna dreigt roet in het eten te gooien. Dean besluit Mackenzie als vermist op te geven. Roo zit tussen twee vuren.

Donderdag 21 april 2022 - aflevering 7582

Sienna heeft een opdracht voor Nikau in Japan. Hij probeert haar vervolgens te chanteren zodat Bella haar foto's van hem alsnog kan gebruiken voor haar tentoonstelling. Martha maakt Alf en Roo duidelijk dat ze opnieuw sterk genoeg in haar schoenen staat om zelf beslissingen te nemen. Jasmine spreekt Christian aan over zijn gedrag. Hij blijft echter volhouden dat er niets aan de hand is tussen hem en Rachel.

Vrijdag 22 april 2022 - aflevering 7583

Ziggy doet een verontrustende ontdekking in de garage en brengt Leah op de hoogte. De situatie dreigt uit de hand te lopen wanneer Justin plots opduikt. Jasmine licht Tori in over de uitstap van Christian en Rachel. Stephen komt tussenbeide wanneer een verhitte discussie tussen Leah en Justin dreigt te escaleren.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

