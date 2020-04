'Home and Away': week 16 (2020) - PREVIEW

Zon, zee strand. Het leven in Summer Bay lijkt wel een sprookje. Maar niets is minder waar. De bewoners van het Australische kustdorp hebben ook hun eigen zorgen en problemen. En meeleven kan, elke werkdag op Vitaya. Lees nu de preview.

Maandag 13 april 2020 - aflevering 7153

Colby organiseert een vrijgezellenfeestje voor Jasmine en Robbo. Ryder is het beu dat hij amper werk krijgt van John. Hij neemt ontslag en gaat in op de uitnodiging van Mackenzie. Jasmine biecht aan Irene op dat ze het jammer vindt dat er geen familie aanwezig zal zijn op haar huwelijk.

Dinsdag 14 april 2020 - aflevering 7154

Tommy nodigt Bella uit voor een fototentoonstelling in de stad. Irene gaat ervan uit dat de uitstap kadert in een project voor school, tot ze Maggie tegen het lijf loopt. Robbo merkt dat er iets aan de hand is met Jasmine. Ryder komt te laat op zijn afspraak met Raffy.

Woensdag 15 april 2020 - aflevering 7155

Tommy daagt niet op op zijn afspraak met Bella. Robbo stelt aan Jasmine voor om na hun huwelijk haar vader op te sporen. Tori is zenuwachtig om de ouders van Robbo te ontmoeten.

Donderdag 16 april 2020 - aflevering 7156

De dag van het huwelijk van Jasmine en Robbo is aangebroken. Bella wil liever afspreken met Tommy en praat in op Irene om thuis te kunnen blijven; zogezegd omdat huwelijken slechte herinneringen bij haar naar boven brengen. Lance krijgt een mysterieus telefoontje.

Vrijdag 17 april 2020 - aflevering 7157

Het leven van Tori, Robbo en Jasmine zal nooit meer hetzelfde zijn. Bella begeeft zich op glad ijs met Tommy. Irene is van slag.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

